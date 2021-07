Welche Folgen hat die Kopftuch-Entscheidung des EuGH?

Wieder einmal haben sich die Gerichte mit dem muslimischen Kopftuch beschäftigt, diese Woche der EuGH. Er hat erneut – wie schon vor vier Jahren – festgestellt, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz verbieten können, zugleich aber dafür hohe Hürden aufgestellt und das Kopftuch mit Kippa und Kreuz in dieser Beziehung gleichgestellt. Dabei handelt es sich um eine Entscheidung, bei der beide Fälle – einer Heilerziehungspflegerin und einer Kassiererin – in Deutschland, in Hamburg und Nürnberg, spielen.

Auch Kreuze fallen unter das Verbot

Der EuGH stellt zunächst fest, dass das Tragen von Zeichen oder Kleidung zur Bekundung der eigenen Religion unter die „Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ fällt. Wenn ein Arbeitgeber eine Politik der Neutralität verfolgt und eine neutrale Kleidung vorschreibt, so ist es dann keine Diskriminierung, wenn er alle Mitarbeiter gleichbehandelt. Dabei spiele es auch keine Rolle, wenn durch das Tragen einer bestimmten Kleidung bestimmte religiöse Gebote befolgt werden. Aber es bedeutet auch, dass alle religiösen und weltanschaulichen Symbole gleich zu behandeln sind, also beispielsweise auch eine kleine Kette mit Kreuz. Das ist insofern interessant, als der Generalanwalt beim EuGH noch im Februar vorgeschlagen hat, kleinere religiöse Symbole am Arbeitsplatz zu erlauben. Dem hält das Gericht entgegen, dies würde Religionen, die das Tragen eines großen Kleidungsstückes oder einer Kopfbedeckung vorsehen, stärker beeinträchtigen und daher diskriminieren.

Müssen jetzt alle auf weltanschauliche Symbole bei der Arbeit verzichten?

Wohl eher nicht, und vor allem nicht so ohne weiteres. Denn die religiöse Neutralität muss ein rechtmäßiges Ziel sein. Es reicht nicht aus, dass ein Arbeitgeber es einfach nur "will", er muss ein „wirkliches Bedürfnis“ haben und nachweisen. Erwartungen der Kunden oder die Verhinderung von sozialen Konflikten könnten ein solches sein. So weist der EuGH ausdrücklich darauf hin, dass im Bereich des Unterrichts durchaus der Wunsch der Eltern berechtigt sein kann, dass Aufsichtspersonen nicht ihre Religion und Weltanschauung zum Ausdruck bringen. Im Falle der Drogeriemitarbeiterin könnte, so der EuGH für die Neutralitätspolitik eines Unternehmens die „Verhinderung sozialer Konflikte“ sprechen.

Was in Deutschland passiert, bestimmen deutsche Gerichte

Wie es in den beiden Fällen letztlich ausgehen wird, ist noch offen und wird von deutschen Gerichten entschieden: das Arbeitsgericht im Falle der Heilerziehungspflegerin und das Bundesarbeitsgericht im Falle der Nürnberger Drogeriemitarbeiterin. Denn beide Gerichte haben beim EuGH lediglich im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens Fragen nach der Auslegung von Europarecht vorgelegt. Der EuGH stellt ausdrücklich fest, was vielleicht angesichts des Disputes um die EZB-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht ganz unwesentlich ist: „Die nationalen Gerichte können im Rahmen des Ausgleichs der in Rede stehenden Rechte (...) und insbesondere den in Bezug auf den Schutz der Religionsfreiheit günstigeren nationalen Verschriften Rechnung tragen."

Religionsfreiheit und soziale Konflikte

Und da im Grundgesetz das Grundrecht der Religionsfreiheit ein hohes Gut ist, kann es also durchaus sein, dass im Falle der Heilerziehungspflegerin der Arbeitgeber recht bekommt, weil hier auch die negative Religionsfreiheit der Kinder und Eltern eine Rolle spielen könnte und weil in der Kita jedwedes religiöse Symbol den Mitarbeitern untersagt war. Und im Falle der Drogeriemitarbeiterin könnte deren Religionsfreiheit den Ausschlag geben, zumal es schwerlich nachzuvollziehen und nachzuweisen sein dürfte, inwieweit das bloße Tragen eines Kopftuchs zu „sozialen Konflikten“ bei Kundschaft und Belegschaft führen sollte.