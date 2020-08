Merkel und die Länderchefs: Ein bisschen Einheit

"Angesichts der gestiegenen Zahlen nehmen wir einen neuen Anlauf", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und meint: Wieder mehr Struktur und Einheitlichkeit in die Corona-Bekämpfung der Länder bringen. Nach mehr als sechs Stunden teils hitziger Diskussion zeigt sich: Einstimmigkeit ist auch jetzt nicht zu haben.

Obwohl die "Zahlen zu früh wieder steigen", wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder warnt. Obwohl das Leben noch draußen stattfinde, noch nicht wieder in geschlossenen Räumen. Ein Problem: die Corona-Infektionen haben nicht überall zugenommen. Manche Regionen vor allem im Osten Deutschlands haben kaum Neuinfektionen. Ihre Ministerpräsidenten bremsten die geplanten einheitlichen Vorgaben schon vorab aus.

Was wurde beschlossen?

Geeinigt haben sich die Länder, dass es eine Untergrenze für Bußgelder geben soll, für Menschen, die sich weigern, im öffentlichen Raum eine Maske aufzusetzen. 50 Euro soll das mindestens kosten. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das nur ein Sockelbetrag. Und ein gutes Zeichen. Er will in Bayern sogar noch drauflegen. 250 Euro beim ersten Mal, für Wiederholungsverweigerer 500 Euro.

Einer macht auch bei 50 Euro nicht mit: Reiner Haseloff, CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sieht keinen Bedarf für Strafen in seinem Bundesland. Verboten sei das ÖPNV-Fahren ohne Maske ohnehin. Man müsse es aber auch kontrollieren und durchsetzen. Da hake es, laut Haseloff. Der Bund müsse dafür die Bundespolizei besser ausstatten, die Länder könnten das nicht leisten. "Wir haben keinen Regelungsbedarf in Deutschland, sondern einen Umsetzungsbedarf", begründet Haseloff seine Absage.

Großveranstaltungen bleiben verboten

Worauf man sich geeinigt hat: Bis mindestens Ende 2020 sollen keine Großveranstaltungen stattfinden, also keine Volksfeste, größere Konzerte, Festivals und große Sportveranstaltungen. Heißt auch: Kein Fußball-Bundesliga-Start mit Zuschauern im September. Söder begründet das so: "Während steigender Infektionszahlen wäre das ein falsches Signal, weil der Fußball auch Auswirkungen auf Kultur und andere Veranstaltungen hat, wenn wir jetzt sagen würden: wir geben alles frei." Eine Arbeitsgruppe soll bis Ende Oktober ein Konzept für Sportveranstaltungen vorlegen

Zankapfel Familienfeiern

Gerade Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis hätten zuletzt gezeigt, dass sich dort Infektionen verbreiten. Geplant war deshalb, einen Rahmen zu setzen: den Teilnehmerkreis auf maximal 25 Teilnehmer auf privaten Grundstücken zu begrenzen. Dieser Punkt war der Bundesregierung sehr wichtig. Das sei "unumgänglich" stand ungewöhnlich deutlich in ihrer Beschlussvorlage.

Ebenso deutlich der Widerspruch aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Morgen, sie werde da "auf keinen Fall mitmachen". Die Infektionslage vor Ort müsse ausschlaggebend sein. Der Rahmen hat es nicht ins Abschlusspapier geschafft. Nur die Bitte zu prüfen, in welchem Umfang private Feiern nötig und vertretbar seien.

Dickes Brett: Reiserückkehrer

Bei den Reiserückkehrern hat die Bundesregierung ihren Plan durchsetzen können: Die kostenlosen Tests für alle Rückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten enden am 15. September mit dem Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg. Begründung: Die Zahlen der Getesteten, die aus diesen Gebieten zurückkämen, seien sehr niedrig. Die Tests würden anderswo gebraucht, in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen, Kitas, sagte die Kanzlerin.

Bundesregierung will Risikogebietsurlaub abschrecken

Für Rückkehrer aus Risikogebieten dagegen ist klar: 14 Tage Pflichtquarantäne. Über diese Pflicht will die Bundesregierung jetzt verstärkt aufklären. Bis Ende September kann die Quarantäne noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test umgangen werden. Ab 1.10. soll gelten, dass die zweiwöchige Quarantäne durch ein negatives Testergebnis vorzeitig beendet werden darf. Allerdings darf der Test frühestens 5 Tage nach Rückkehr gemacht werden.

Und wer den Test bezahlt, ist noch völlig unklar. Weil die Flieger nach Spanien – mittlerweile fast komplett Risikogebiet - immer noch gut ausgelastet sind, will die Bundesregierung gesetzlich nachschärfen. Wer eine vermeidbare Reise in ein Risikogebiet antritt, dem wird der Dienstausfall durch die Quarantänezeit nach der Rückkehr nicht mehr bezahlt. Bisher übernimmt die Entschädigung der Staat.

Wer kontrolliert das?

Hier setzen Merkel und Söder auf eine digitalisierte Erfassung der Aussteigekarten, die Rückkehrer aus Risikogebieten nach dem Flug ausfüllen müssen. Die Daten sollen künftig digital sofort an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Bis dahin müssen Reisende die Karte beim Gesundheitsamt innerhalb eines Tages abgeben. Die Bundesländer sollen verstärkt kontrollieren, dass die Quarantäne eingehalten wird. Sonst werden empfindliche Strafen fällig.

Schule und Familie

Schule ist für Bund und Länder besonders wichtig. Es soll möglichst Präsenzunterricht stattfinden - für den Fall, dass das nicht geht, soll es „verlässliche digitale Homeschooling-Angebote“ geben. Dazu gibt der Bund 500 Millionen Euro für ein "Sofortausstattungsprogramm". Die Kultusminister sollen insbesondere zur Maskenpflicht in den Schulen einheitliche Maßstäbe verabreden. "Schulschließungen und weitgreifende Quarantäneanordnungen" sollen möglichst vermieden werden.