Weiterhin keine Messen: Kirchen uneins über Corona-Beschlüsse

Der 18. März war eine Zäsur für die beiden großen Kirchen in Deutschland: Es war der Tag, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem verkündet hatte, dass "religiöse Zusammenkünfte" vorerst untersagt seien. Auch die Kirchen sollten damit ihren Beitrag leisten, um die weitere Verbreitung des Coronavirus aufzuhalten. Zuvor hatten viele Bischöfe schon in eigener Regie gehandelt und Gottesdienstfeiern in ihren Bistümern vorerst eingestellt - Gottesdienstverbote mit kirchlichem Segen, quasi.

Doch nun regt sich Widerstand im deutschen Episkopat, nachdem die Bundesregierung gestern bei dem generellen Verbot für religiöse Zusammenkünfte geblieben ist: Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Limburger Bischof Georg Bätzing, habe die ausbleibende Lockerung "mit Enttäuschung" zur Kenntnis genommen.

"Angesichts von ersten Lockerungsmaßnahmen in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens kann ich das nicht nachvollziehen." Georg Bätzing, DBK-Vorsitzender

Evangelische Kirche unterstützt Corona-Beschlüsse "ausdrücklich"

Anders sieht es der Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Wie er am Mittwochabend mitteilte, unterstütze die EKD "ausdrücklich die weiterhin notwendige gesamtgesellschaftliche Anstrengung, das Leid, das durch die Ausbreitung des Coronavirus entsteht, soweit irgend möglich zu begrenzen".

Merkel habe "ausdrücklich gewürdigt, dass die Kirchen am gerade zurückliegenden Osterfest vielfältige Wege gefunden haben, Gottesdienste zu feiern, ohne sich in den Kirchen zu versammeln und damit das Infektionsrisiko zu erhöhen", so der Bayerische Landesbischof. "Dafür sind wir dankbar."

Ausgefallene Osterfeiern "nur schwer zu ertragen"

Demgegenüber betonte der DBK-Vorsitzende Bätzing, dass es für viele Gläubige "nur schwer zu ertragen" gewesen sei, dass die Gottesdienstverbote auch und gerade die Osterfeiern in den Kirchen vereitelt hatten. Zumal nach der "sehr deutlichen" Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verstehe er nicht, warum am Gottesdienstverbot nun nicht gerüttelt wurde.

Vergangene Woche mussten sich das Bundesverfassungsgericht noch mit dem Eilantrag eines Gläubigen aus Hessen befassen. Der Katholik klagte bei den Karlsruher Richtern gegen die Verordnung der hessischen Landesregierung, um in letzter Minute doch noch Ostergottesdienste zu ermöglichen.

Karlsruhe lehnte den Antrag in der Sache zwar ab. Zu groß sei die Infektionsgefahr, gleichwohl unterstrichen die obersten Verfassungshüter aber, dass Gottesdienstverbote ein überaus schwerer Eingriff in die grundgesetzlich verbriefte Religionsfreiheit bedeute. Darauf bezog sich nun auch Bätzing, und betonte: "Wir haben das Verbot von Versammlungen zur Religionsausübung bisher hingenommen, weil wir dieses Verbot vorübergehend für angemessen hielten."

Religionsvertreter machen alternativen Vorschlag

Entsprechend kündigte der DBK-Vorsitzende nun einen Vorschlag an, "wie wir Religionsausübung und Infektionsschutz gleichermaßen gewährleisten können". Am morgigen Freitag hat das Bundesinnenministerium Religionsvertreter zu Gesprächen über das weitere Vorgehen geladen.

Details zu den Alternativen und konkreten Vorschlägen nannte Bätzing nicht, versicherte jedoch: "Für die katholische Kirche kann ich sagen, dass wir uns selbstverständlich an die für alle Versammlungen in geschlossenen Räumen geltenden Kriterien und Bestimmungen gebunden wissen und die Einhaltung von Abstandserfordernissen kontrollieren werden."