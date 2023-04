Artikel mit Audio-Inhalten

"Weiterhin entschlossen": G7-Staaten kritisieren Russland scharf

Schärfere Sanktionen gegen Russland, Warnungen an Nordkorea und China: Die Außenminister der G7-Staaten haben ihr Treffen in Japan beendet. Im Mai kommen dann die Staats- und Regierungschefs in Hiroshima zusammen.