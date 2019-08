04.08.2019, 10:34 Uhr

Weiterer Schusswaffen-Angriff in den USA: Neun Tote in Dayton

In Dayton im US-Bundesstaat Ohio hat ein Schütze neun Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Zuvor waren bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso 20 Menschen getötet und 26 weitere Menschen verletzt worden.