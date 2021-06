Weitere Wirtschaftssanktionen gegen Belarus treten in Kraft

Die Europäische Union hat umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus in Kraft gesetzt. Damit reagiert die EU auf die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges vor einem Monat. Dabei waren der regierungskritische Blogger Roman Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin Sofia Sapega festgenommen worden.

Wirtschaft von Belarus soll mit EU-Sanktionen getroffen werden

Dem EU-Rat zufolge darf jetzt keine Überwachungstechnologie mehr nach Belarus exportiert werden und es gibt Handelsbeschränkungen für Ölprodukte und Kalisalz, das für die Produktion von Düngemittel benötigt wird. Hinzu kommen Einschränkungen für Unternehmen aus Belarus bei Finanzdienstleistungen in der EU. Und auch die Ausfuhr von Gütern wird eingeschränkt, die für die Herstellung von Tabakprodukten verwendet werden können.

Darüber hinaus stellt die Europäische Investitionsbank (EIB) jegliche Zahlungen an Minsk ein. Wie der EU-Rat weiter erklärte, werden die Mitgliedstaaten zudem aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass multilaterale Entwicklungsbanken ihr Engagement in Belarus begrenzen.

Sanktionen richten sich auch gegen andere Menschenrechtsverletzungen

Die Maßnahmen sind aber nicht nur eine Reaktion auf die erzwungene Umleitung und Landung der Ryanair-Maschine. Die EU-Staaten reagierten damit auch "auf die Eskalation schwerer Menschenrechtsverletzungen in Belarus und die gewaltsame Unterdrückung der Zivilgesellschaft, der demokratischen Opposition und von Journalisten", erklärte der EU-Rat. Schon am Montag hatte Außenminister Heiko Maaß dazu gesagt: Dass viele Länder bereit seien, eigene Einbußen in Kauf zu nehmen, sei ein Zeichen dafür, dass man sehr entschlossen sei.

Nicht die ersten Sanktionen gegen Belarus

Die Sanktionen sind aber nicht die einzigen. Einige andere sind schon zuvor in Kraft getreten. Die EU-Staaten haben bereits ein Flugverbot für Maschinen aus Belarus beschlossen und Sanktionen gegen 166 Verantwortliche verhängt - darunter gegen den seit 1994 regierende Präsident Alexander Lukaschenko. Auch 15 Unternehmen und Einrichtungen befanden sich bereits auf der EU-Sanktionsliste. Auch die USA und Großbritannien haben Sanktionen verhängt.