Weitere Tote nach Häuser-Einsturz in Marseille geborgen

Zwei Tage nach dem Häusereinsturz in Marseille haben Rettungskräfte in den Trümmern weitere Tote gefunden. Am Mittag entdeckten die Einsatzkräfte eine sechste Leiche. Dabei handelt es sich um einen Mann, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Bereits am Morgen war eine männliche Leiche geborgen worden.

Suche nach Verschütteten geht weiter

Die Chance, noch Überlebende zu finden, wird derweil immer geringer. Trotzdem suchen die Retter auch mit Hunden weiter. Die Behörden der südfranzösischen Hafenstadt gehen von weiteren Opfern aus. Sehr wahrscheinlich haben sich während des Unglücks fünf Bewohner und drei Besucher in einem der eingestürzten Häuser aufgehalten.

Feuerwehr: Weitere Häuser könnten einstürzen

Die Feuerwehr fürchtet einen "Domino-Effekt", der weitere Häuser der Straße zum Einsturz bringen könnte. Viele der rund hundert in Sicherheit gebrachten Anwohner können deshalb vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Anwohner werfen Stadt Marseille Untätigkeit vor

Unterdessen geriet die Wohnungspolitik der Stadt in die Kritik. Verbände, Anwohner und Politiker bemängelten öffentliche Untätigkeit. Viele Häuser in dem betroffenen Stadtteil Noailles sind in einem besorgniserregenden Zustand. Der Zustand, in dem die beiden eingestürzten Gebäude waren, sei lange bekannt gewesen, mahnte der Sprecher eines Einwohnervereins. Die Stadt hatte zuvor den heftigen Regen als eine mögliche Ursache für den Einsturz genannt.