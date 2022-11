Weitere Todesurteile gegen Demonstranten im Iran

Im Iran sind drei weitere Todesurteile im Zusammenhang mit den seit Wochen anhaltenden Protesten verhängt worden. Das gab die iranische Justizbehörde am Mittwoch bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Todesurteile seit Sonntag auf fünf. Insgesamt droht laut Staatsmedien 19 Menschen die Hinrichtung.

Die am Mittwoch Verurteilten waren wegen ihrer Beteiligung an den Protesten angeklagt worden. In einem Fall soll der oder die Angeklagte mit dem Auto in eine Gruppe Polizisten gefahren und einen von ihnen getötet haben. Im zweiten Fall soll ein Polizist verletzt worden sein, im dritten Fall lautete die Anklage auf Blockierung des Verkehrs sowie Verbreitung von "Terror".

Mehr als 2.000 Menschen angeklagt

Bereits in den vergangenen Tagen wurden zwei Menschen zum Tode und weitere zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Menschenrechtlern zufolge wurden seit Beginn der Proteste vor zwei Monaten rund 15.000 Demonstranten festgenommen. Die iranischen Behörden bezeichnen die meisten Demonstranten als "Randalierer", die von ausländischen Mächten instrumentalisiert würden. Nach Angaben der iranischen Justiz wurden bereits mehr als 2.000 Menschen angeklagt.

Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini. Sie starb am 16. September im Polizeigewahrsam. Zuvor war sie von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll.

Unruhen bei Gedenken an "blutigen November"

Nach jüngsten Angaben der in Oslo ansässigen Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights wurden bislang mehr als 340 Menschen im ganzen Land von den Sicherheitskräften getötet, darunter auch dutzende Frauen und Kinder. Trotz des harten Vorgehens der iranischen Behörden gehen die Proteste weiter. "Wir werden kämpfen! Wir werden sterben! Wir werden den Iran zurückerobern!", riefen dutzende Menschen in Teheran, wie auf einem Video auf der Internetseite 1500tasvir zu sehen ist.

In weiten Teilen des Landes kam es in der Nacht zu Mittwoch aus einem weiteren Grund zu heftigen Protesten: Zu Tausenden strömten Menschen auf die Straßen, um an den "blutigen November" von 2019 zu erinnern. Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, unter anderem in der Hauptstadt Teheran. Hintergrund der Demonstrationen vor drei Jahren waren hohe Benzinpreise. Sie richteten sich jedoch schnell auch gegen die politische Führung in Teheran.

Mit Informationen von Reuters und AFP