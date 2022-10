Weitere Stimmen für Ende der Impfpflicht im Gesundheitswesen

Der Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wächst, über die Zukunft der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu entscheiden. Neben der Stiftung Patientenschutz sprach sich auch die Pflegebevollmächtigte des Bundes für ein Auslaufen der Teil-Impfplicht zum Jahresende aus. "Ich habe immer gesagt, dass eine Impfpflicht nur Sinn macht, wenn sie für alle gilt", sagte Claudia Moll (SPD) der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Ein Herauspicken einzelner Gruppen, von denen sich einige dann nachvollziehbar stigmatisiert fühlen, halte ich für keinen guten Weg", so die Pflegebevollmächtigte.

Corona-Impfung: Mehrzahl der Pflegekräfte verantwortungsvoll

Pflegekräfte gingen in der überwiegenden Mehrzahl verantwortungsvoll mit Schutzimpfungen um, was auch der hohe Prozentsatz der gegen Corona geimpften Pflegenden bestätige. "Als Altenpflegerin und Pflegebevollmächtigte kann ich nur empfehlen, sich an die Impfempfehlungen für die jeweiligen Personengruppen zu halten - um sich und andere zu schützen", so Moll. "Aus meiner Sicht bedarf es daher keiner Verlängerung der Impfplicht nur für die Mitarbeitenden im Gesundheitsbereich."

Die SPD-Politikerin ist mit ihrem Amt am Bundesgesundheitsministerium angedockt. Lauterbach hielt bislang an der Impfpflicht fest und will rechtzeitig entscheiden, bevor sie Ende des Jahres ausläuft, wie es zuletzt hieß.

Stiftung Patientenschutz für tägliches Testen in der Pflege

Auch die Stiftung Patientenschutz rief Lauterbach zur Streichung der Impfpflicht auf. Zahlreiche Gesundheitsämter würden den Vollzug der Teil-Impfpflicht mit Übergangsfristen und individuellen Lösungen so lange wie möglich hinauszögern, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch ebenfalls der "Rheinischen Post". "Sanktionen gibt es kaum. Nachvollziehbar, schließlich verschärfen schon allein die aktuell sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen bei Pflegekräften die Versorgungslage."

Ein bundesweit geltendes, tägliches Testregime sei der Weg, in der Alten- und Krankenpflege mit Corona zu leben. "Der Bundesgesundheitsminister muss die einrichtungsbezogene Impfpflicht am 31. Dezember endlich beerdigen", sagte Brysch.

Länder-Gesundheitsminister ebenfalls für Auslaufen der Impfpflicht

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und seine Amtskolleginnen aus Sachsen und Thüringen, Petra Köpping (SPD) und Heike Werner (Linke), hatten sich bereits vergangene Woche für ein Auslaufen der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen stark gemacht. In einem gemeinsamen Schreiben an den Bundesgesundheitsminister warnten sie vor den Folgen einer Verlängerung der Regelung.

Holetschek: Sorge vor Mangel an Pflegekräften durch Regelung

Laut Holetschek bringt die einrichtungsbezogene Impfpflicht mehr Schaden als Nutzen. Der CSU-Politiker betonte: "Wir brauchen jede verfügbare Arbeitskraft in Medizin, Pflege und Eingliederungshilfe. Wir können es uns nicht erlauben, mit einer mittlerweile völlig überholten Maßnahme diesen Bereich weiter zu strapazieren, indem wir dringend benötigtes Fachpersonal, aber auch Auszubildende in andere Berufe oder ins benachbarte Ausland verdrängen."

Lauterbach: Verlauf der Herbst- und Winterwelle entscheidend

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte zuletzt offen gelassen, ob die Maßnahme ausläuft oder verlängert wird. "Wir werden von dem Verlauf der Herbst- und Winterwelle abhängig machen, wie wir mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umgehen", hatte er im Bundestag erklärt.