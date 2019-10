Weitere belastende Aussage gegen Trump in Ukraine-Affäre

In Washington dürfte man sich mittlerweile an das Prozedere gewöhnt haben: Kaum ist klar, welcher Zeuge als nächstes hinter verschlossen Türen aussagen wird, beginnen die Gegner und die Befürworter eines Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump damit, den Zeugen zu bewerten.

Vindman hörte alles mit

Mit Oberstleutnant Alexander Vindman sagte nun zum ersten Mal jemand aus, der das umstrittene Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenski direkt mitgehört hatte. Für die Demokraten ein Glücksfall. Senatorin Mazie Hirono betonte gegenüber CNN, um welches Schwergewicht es sich bei Vindman handelt.

"Der Oberstleutnant ist ein hochdekorierter Soldat und Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat. Er hat das Telefonat zwischen Trump und Selenski mitgehört und ihm war sehr unwohl danach." Mazie Hirono, Senatorin der Demokraten

Alexander Vindman hat sein gesamtes Berufsleben für das US-Militär gearbeitet und war zuletzt DER Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat.

Trump hatte bisher vorgeladene Zeugen immer wieder kritisiert und angemerkt, dass sie das Telefonat überhaupt nicht mitgehört hätten und nur auf Informationen aus zweiter Hand zurückgreifen würden. Oberleutnant Alexander Vindman war dabei - heftiger als sonst twitterte Trump seit den frühen Morgenstunden. Sprach erneut von einer Hexenjagd gegen ihn.

Republikaner sprechen von Rufschädigung

Die Republikaner stehen weiterhin zu ihrem Präsidenten. Kongressabgeordnete Liz Cheney nutzte eine kurze Pressekonferenz vor der Anhörung, um Trump zu verteidigen und die Demokraten zu kritisieren.

"Der ganze Prozess ist verunreinigt. Es ist ein Versuch, nur eine Seite der Wahrheit darzustellen. Es geht ihnen nur darum, den Präsidenten zu beschädigen." Liz Cheney, Kongressabgeordnete der Republikaner

Trump soll Ermittlungen gegen Konkurrenten gefordert haben

Das, was Alexander Vindman den Ausschussmitgliedern vortrug, belastet Donald Trump schwer. In seinem Eröffnungsstatement gibt er an, dass ihn das Telefonat zwischen Trump und Selenski besorgt habe. Er halte es nicht für angebracht, dass Trump eine ausländische Regierung auffordert, Ermittlungen gegen einen US-Bürger aufzunehmen. Dieses würde die nationale Sicherheit der USA untergraben, so Vindman weiter. Er habe sich unmittelbar nach dem Telefonat an seinen Vorgesetzten im Nationalen Sicherheitsrat gewandt, um seiner Besorgnis Ausdruck zu verleihen.

Den Demokraten zufolge soll Trump von der Ukraine Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter gefordert haben. Joe Biden gilt als möglicher Herausforderer Trumps bei der kommenden Präsidentschaftswahl. Trump soll dabei die Auszahlung von rund 400 Millionen US-Dollar Hilfsgeldern als Druckmittel eingesetzt haben.

Demokraten wollen öffentliche Anhörungen

Die Anhörung des Zeugen Alexander Vindman könnte ein Wendepunkt in der Ukraine-Affäre sein. Am Donnerstag wollen die Demokraten im Repräsentantenhaus darüber abstimmen lassen, wie es mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump weitergehen soll. Die Demokraten wollen, dass die Anhörungen künftig öffentlich stattfinden. So wollen sie den Druck die Republikaner und vor allem auf den US-Präsidenten erhöhen.