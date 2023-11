Weitere 400 Ausländer verlassen Gazastreifen nach Ägypten

Neben Hunderttausenden Palästinensern sitzen im Gazastreifen seit Wochen auch Tausende Ausländer fest. Nachdem gestern durch eine von Katar vermittelte Einigung erstmals über 300 Inhaber ausländischer Pässe das Gebiet verlassen konnten, sollen auch heute rund 400 Ausländer und palästinensische Doppelstaatler in Rafah die Grenze nach Ägypten überqueren. Das bestätigte der Ägyptische Rote Halbmond.

Nach Angaben der radikalislamischen Hamas überquerten am Vormittag bereits "hundert Reisende mit ausländischer Staatsangehörigkeit" die Grenze, außerdem sollten heute 60 verletzte Palästinenser zur Behandlung nach Ägypten gebracht werden.

Weitere Ausländer warten auf Grenzübertritt

Einer Liste zufolge sollen am Donnerstag unter anderem zahlreiche US-Amerikaner sowie Menschen aus der Schweiz, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Kroatien, Mexiko, Südkorea und weiteren Ländern den Gazastreifen verlassen. Viele von ihnen warteten derzeit noch im Transitbereich und erledigten sie Formalien für die Einreise nach Ägypten, sagte Raed Abdel Nasser, Generalsekretär des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nord-Sinai.

Im Gazastreifen hoffen nach Angaben Ägyptens insgesamt rund 7.000 ausländische Staatsangehörige aus 60 Ländern auf eine Ausreise. Das ägyptische Außenministerium lud Vertreter ausländischer Botschaften in diesem Zusammenhang zu einem Treffen in Kairo ein, um über die benötigten Dokumente für die Einreise nach Ägypten sowie die Logistik zu informieren. Offen blieb, ob sich darüber hinaus weitere Ausländer in Gaza aufhalten, die nicht ausreisen wollen.

Diesmal stehen keine Deutschen auf der Liste

Am Mittwoch hatten erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs Hunderte Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen. Das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von etwa 350 Menschen. Darunter waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch einige Deutsche, die im Gazastreifen für Hilfsorganisationen tätig waren. Am Donnerstag standen hingegen keine deutschen Staatsbürger auf der Liste für die Ausreise.

Katar hatte die Ausreisen gemeinsam mit den USA, Ägypten, Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas vereinbart, wie eine mit den Gesprächen vertraute Person der Nachrichtenagentur dpa sagte. "Dies ist ein getrennter Deal ohne Zusammenhang zu den Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln in der Gewalt der Hamas", sagte die Person. Die Verhandlungen über die Öffnung der Grenze liefen seit Kriegsbeginn, hieß es.

Israels Armee rückt auf Gaza-Stadt vor

Währenddessen dringt das israelische Militär infolge des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit Panzern und Truppen weiter auf Gaza-Stadt vor. "Wir stehen vor den Toren von Gaza-Stadt", sagte der israelische Brigadegeneral Itzik Cohen. Die Soldaten stoßen aber offenbar auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der radikalislamischen Palästinenser-Organisation, die in Gaza-Stadt ihren Sitz hat. Ihre Infrastruktur ist dort vor allem in einem weitläufigen Tunnelsystem organisiert, das das israelische Militär besonders im Visier hat.

Die israelische Bodenoffensive konzentriert sich damit zunehmend auf den Norden des Gazastreifens. Dies erscheint logisch, da die Regierung als Reaktion auf den 7. Oktober angekündigt hatte, die Hamas zu vernichten. Das weitere Vorrücken wird jedoch neben den verzweigten Tunnelsystemen durch die Tatsache erschwert, dass die radikalislamische Organisation zahlreiche Geiseln festhält. Das israelische Militär gibt deren Zahl aktuell mit 242 an. Darunter befinden sich auch acht deutsche Staatsbürger.

In der Karte: Übersicht des Gazastreifens