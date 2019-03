Abstimmung in Brüssel: Ende der Zeitumstellung in Sicht?

Das heutige Votum des Verkehrsausschusses des Europaparlaments ist nur ein Schritt hin zu einer möglichst baldigen Abschaffung der Zeitumstellung, wenn auch ein wichtiger. Die zuständigen Ausschüsse für Umwelt, Industrie, Landwirtschaft und Binnenmarkt haben sich bereits in früheren Abstimmungen dafür ausgesprochen, dass die EU-Bürger nicht mehr alle sechs Monate an den Uhren drehen müssen.

Abschaffung der Zeitumstellung frühestens 2021

Da eine schnelle Abschaffung von vielen Staaten nicht mitgetragen würde, wird der Verkehrsausschuss einen Kompromissvorschlag präsentieren: Zeitumstellung ja, aber erst 2021. Doch auch wenn sich die Parlamentarier am Nachmittag für ein Ende der Zeitumstellung aussprechen, ist damit noch lange nichts entschieden. Entscheidend ist das Votum der 28 EU-Mitgliedstaaten, deren Regierungen de facto das letzte Wort haben. Und dort zeichnet sich noch lange keine Einigung ab.

Streitpunkt: Sommerzeit oder Winterzeit?

Gestritten wird vor allem darüber, was nach dem Ende der Zeitumstellung kommen soll. Behält man die Sommer- oder die Winterzeit - die ja die eigentliche Normalzeit ist? Bei dieser Frage geht ein Riss durch Europa. Niemand will einen Flickenteppich in der EU von sieben oder acht Zeitzonen haben, statt der bisherigen drei. Doch eine einheitliche Regelung ist schwierig: So würde bei dauerhafter Winterzeit in Polen die Sonne in den Sommermonaten bereits gegen 3.00 Uhr morgens aufgehen. Bei immerwährender Sommerzeit hingegen würde es im Westen Spaniens erst gegen 10.00 Uhr morgens hell werden.

Diplomaten halten daher ein Scheitern nicht für ausgeschlossen. Dann würde langfristig einfach alles so bleiben, wie es jetzt ist: mit Uhren vorstellen im März und zurückdrehen im Oktober.