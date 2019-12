"Weiter Topliga": Regensburgs Domkapellmeister im Interview

Herr Heiß, war die Stelle in Regensburg für Sie als ehemaliger Domspatz ein Traumjob?

Christian Heiß: Eigentlich gar nicht so. Die Idee, mich zu bewerben, ist eigentlich erst gereift, als die Ausschreibung veröffentlicht wurde. So einen Wechsel muss man sich auch gut überlegen. Aber es ist natürlich spannend, an den Ort zurückzukommen, an dem man groß geworden ist.

Und wie waren nun die ersten Monate?

Es ist klar, dass die Stelle als Domkapellmeister in Regensburg prominent ist und dass die Domspatzen mit ihrer Bekanntheit und der Erwartungshaltung, die an den Chor gerichtet ist, schon ein anderes Kaliber sind als der Job als Domkapellmeister in Eichstätt. Aber die Arbeit an sich ist nicht sehr viel anders. Ich hatte auch in Eichstätt nicht weniger Proben und mit vielen jungen Menschen zu tun. Ich fühle mich sehr wohl.

Welche klanglichen Akzente wollen Sie setzen?

Ich übernehme ja einen Klang. Der ist präsent, er ist klar, er hat große Kraft. Ich setze an dieser Stelle an, das ist keine Frage. Ich werde in meiner Art und Weise, wie ich Musik empfinde, an dem Klang arbeiten. Das haben ja alle Vorgänger auch getan. Mein großes Credo ist die große dynamische Bandbreite. Und da werde ich ganz sicher etwas tun. Der Klang hat sich immer abhängig vom Domkapellmeister verändert.

Sie haben sich als Verantwortlicher in Eichstätt einen Namen für die gute Nachwuchsarbeit gemacht. Was ist da Ihr Rezept, das Sie mit nach Regensburg gebracht haben?

Die allererste Voraussetzung ist ein positiver Zugang zum Kind. Es gilt, den Menschen zu sehen und darüber dann zur Stimme zu kommen. Das habe ich in Eichstätt so praktiziert und möchte das hier in Regensburg fortsetzen.