Weiter Tauziehen um Kindergrundsicherung

Nur wenige Tage nach der Einigung in der Verkehrs- und Klimapolitik droht der Ampel bei einer wichtigen Sozialreform neuer Streit. Die Finanzierung der Kindergrundsicherung – ein Vorzeigeprojekt von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) – ist nach wie vor ungeklärt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht im Bundeshaushalt kaum Spielraum.

Kindergrundsicherung: Lindner verweist auf erhöhtes Kindergeld

"Für Familien mit Kindern ist bereits viel passiert", sagte Lindner der "Bild am Sonntag" (BamS). "Das Kindergeld ist auf 250 Euro erhöht worden, so stark wie seit 1996 nicht mehr." Die Bundesregierung stelle insgesamt für Familien und Kinder sieben Milliarden Euro pro Jahr mehr zur Verfügung. "Das Wesentliche für die Kindergrundsicherung ist damit finanziell getan." Mehr sei zwar "immer wünschenswert, aber nicht immer möglich".

Er sehe zur Bekämpfung der Kinderarmut andere Ansätze, sagte der FDP-Vorsitzende: "Die Kinderarmut ist oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Deshalb sind Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt entscheidend, um die Chancen der Kinder zu verbessern." Umverteilung von Geld stoße "irgendwann bei der Armutsbekämpfung an Grenzen".

Priorität liegt auf Infrastruktur, Digitalisierung und Bundeswehr

Für 2024 rechnet der Finanzminister mit Rekordeinnahmen des Staates. "Der Gesamtstaat wird im kommenden Jahr voraussichtlich zum ersten Mal mehr als eine Billion Euro einnehmen", sagte Lindner der "BamS". Dennoch reiche das Geld nicht aus, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes zu finanzieren, erklärte Lindner gegenüber der Zeitung. "An Mehrausgaben ist momentan nicht zu denken."

Als Prioritäten für den Haushalt 2024 nannte Lindner statt der Kindergrundsicherung "die Erneuerung der Infrastruktur aller Verkehrsträger, Digitalisierung des Staates, Ertüchtigung der Bundeswehr, Stärkung von Bildung und Forschung, Modernisierung von Handwerk, Mittelstand und Industrie". Andere Projekte sollte man "als 'wünschenswert, aber derzeit nicht realisierbar' kennzeichnen".

Kritik von SPD und Grünen

Die Bundestagsfraktionen von Grünen und SPD pochen auf mehr Geld bei der Kindergrundsicherung. Dass Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner eine Leistungserhöhung ablehnt, stößt bei den Koalitionspartnern auf Kritik: "Wer eine gute Zukunft für Deutschland will, der darf jetzt nicht an unseren Kindern sparen", sagte der Vize-Vorsitzende der Grünen-Fraktion Andreas Audretsch der "Süddeutschen Zeitung".

Die Vize-Vorsitzende der SPD-Fraktion Dagmar Schmidt warf Lindner vor, die Lebenswirklichkeit von Eltern zu verkennen: "Viele Eltern, insbesondere Alleinerziehende, können nicht im gewünschten Umfang arbeiten, weil sie Kinder haben und die Kinderbetreuung ausbaufähig ist", sagte sie den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Die Kindergrundsicherung müsse so ausgestaltet sein, "dass niemand wegen seiner Kinder arm wird und alle Kinder die gleichen Chancen haben".

Paus: Kindergelderhöhung kann nicht mit Grundsicherung verrechnet werden

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) forderte eine ausreichende Finanzierung des Vorhabens. Zwölf Milliarden Euro seien hierfür "eher eine Untergrenze", sagte sie dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Sie betonte, dass die Erhöhung des Kindergelds allein nicht genug sei: "Die notwendigen Kosten für die Kindergrundsicherung können damit nicht verrechnet werden."

In Deutschland seien 2,8 Millionen Kinder arm oder von Armut gefährdet, so Paus. Sie hätten schlechte Karten - "nicht nur am Anfang, sondern ihr Leben lang". Immer häufiger sei bei vielen Familien zum Monatsende der Kühlschrank leer. Das betreffe auch Kinder, bei denen das Einkommen der Eltern trotz Arbeit nicht ausreiche.

Machtwort von Kanzler Scholz gefordert

Ein Eingreifen des Kanzlers forderte Linken-Fraktionschef Bartsch. Die Kindergrundsicherung stehe im Koalitionsvertrag", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Über Nacht konnte Olaf Scholz 100 Milliarden für die Bundeswehr locker machen." Es brauche jetzt "eine klare Ansage des Kanzlers in Sachen Kindergrundsicherung", so Bartsch. "Das Geld ist zweifelsfrei da - in Zeiten von Rekordeinnahmen im Haushalt einerseits und Rekordausgaben für das Militär andererseits."

Einen fehlenden Gestaltungswillen der Bundesregierung bei sozialen Reformvorhaben beklagte der Deutsche Caritasverband. Die jüngsten Verabredungen im Koalitionsausschuss nährten die Sorge, "dass das Soziale für die Bundesregierung keine Priorität hat". Der Verband mahnte unter anderem Finanzzusagen für Familienleistungen an, "die das Existenzminimum aller Kinder verlässlich absichern".