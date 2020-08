Weißrusslands Wahl: Der angespannte Autokrat

Alexander Lukaschenko gibt sich gerne als jemand, dem nichts wehtut - nicht einmal der Titel "letzter Diktator Europas". "Unsere Diktatur unterscheidet sich dadurch, dass alle am Wochenende frei haben, aber der Präsident arbeitet", scherzte er bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo. Das war Anfang des Jahres, lange bevor die Menschen in Belarus zu Tausenden auf die Straße gingen und sich in kilometerlange Schlangen stellten, um Kandidaten der Opposition zu unterstützen.

Einerseits gab sich Lukaschenko auch hier gelassen: "Dass sie sich im Kampf um die Gunst der Wähler ausschließlich populistischer Parolen und leerer Versprechen bedienen, werden die Menschen schon selbst herausfinden." Andererseits reagierte die Staatsmacht sehr früh mit bemerkenswerter Härte. Am heutigen Sonntag findet die Präsidentenwahl statt.

Hartes Durchgreifen vor Wahl: 25 politische Gefangene

Laut der belarussischen Menschenrechtsorganisation "Wjasna" sind im Rahmen des Wahlkampfes mehr als 1.300 Personen willkürlich festgenommen worden. 25 gelten als politische Gefangene. Von den potenziellen, alternativen Kandidaten ist nur eine übrig geblieben, alle anderen sind entweder in Haft oder im Exil. Swetlana Tichanowskaja heißt die Gegenkandidatin.

Unzufriedenheit in der Gesellschaft

In der Logik des Präsidenten seien das aber keine politischen Repressionen, sondern ein Kampf gegen das Böse, erklärt der belarussische Politologe Valerij Karbalewitsch: "Belarus hat keinen Grund für Unzufriedenheit, denn er hat ja alles richtig gemacht - er hat einen Staat des absolut Guten aufgebaut." Dass ein Teil der Gesellschaft unzufrieden sei, nähme Lukaschenko gar nicht wahr. So etwas könne es für ihn einfach nicht geben. "Deswegen sind alle, die gegen ihn sind, böse Menschen mit bösen Absichten. Sie sind Agenten ausländischer Kräfte, die Belarus spalten wollen", sagt Karbalewitsch.

Scherze machte Lukaschenko zuletzt eher selten. Stattdessen teilte er aus - gegen Halunken und Kriminelle, die das Land in den Abgrund stürzen wollten. Gegen die "armen Frauen", die manipuliert worden seien, und gegen die Verblendeten, die sie nun unterstützen. Und er warnte - immer wieder: "Alle Kriege beginnen heutzutage mit Straßenprotesten, Demonstrationen. Dann kommen Maidane." Und einen Maidan - also eine Revolution wie in der Ukraine - werde er zu verhindern wissen, koste es, was es wolle.

"Bei ehrlichen Wahlen würde er nicht siegen"

Dass er solche Botschaften vor allem auch an seinen Sicherheitsapparat richtet, deutet Karbalewitsch als Zeichen, dass Lukaschenko sich auch dessen Unterstützung nicht mehr sicher sei. Dass aber Polizei, Militär und Geheimdienst diejenigen seien, deren Loyalität er brauche, nicht die der Bürger. "Lukaschenko hat heute keine Mehrheit mehr. Und bei ehrlichen Wahlen würde er nicht siegen", sagt der Politologe Valerij Karbalewitsch.

Experten wie Bürger gehen davon aus, dass sich Lukaschenko trotz allem zum Sieger erklären wird. Und auch er selbst antwortete jüngst auf die Frage, wer denn die Wahl gewinnen werde: "Das kann ich natürlich sagen, aber wozu?"