Weißrussland: Parlament ohne Opposition

Der "Betriebsunfall" ist ausgebügelt: Künftig wird es im Parlament von Weißrussland keinen einzigen oppositionellen Abgeordneten geben.

Wie aus Zahlen der Wahlkommission hervorgeht, konnte bei der gestrigen Parlamentswahl kein Kandidat der Opposition einen Sitz gewinnen. Für Weißrussland ist dies kein neuer Zustand. Das Abgeordnetenhaus ist unter Präsident Alexander Lukaschenko fest in der Hand der Regierung. 2016 hatten sich erstmals seit 20 Jahren zwei regierungskritische Politiker durchgesetzt. Sie durften nicht wieder antreten.

Seit 25 Jahren regiert nur einer

Das Parlament in Weißrussland ist zwar formell das gesetzgebende Organ des Landes. Alle Macht liegt aber faktisch bei Präsident Alexander Lukaschenko, der seit 1994 regiert. Er gilt allgemein als "der letzte Diktator Europas".

Und so war am Wahltag auch von größerem Interesse, dass Lukaschenko bei der Stimmabgabe ankündigte, 2020 erneut zu kandidieren. Er beteuerte zugleich, nicht an seinem Amt zu kleben - wenn ihn die Bevölkerung nicht mehr wolle, müsse sie ihn eben abwählen.

Wenn sie denn die Wahl hat. Diese Abstimmung sei regulär verlaufen, hatte die Wahlkommission schon am Wahltag verkündet - in allen Bezirken habe die Beteiligung bei mehr als 50 Prozent gelegen. Insgesamt hätten 77 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, ergänzte die Kommission am Morgen.