Weißes Haus versucht, US-Kriegsschiff vor Trump zu verstecken

Das US-Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass das Weiße Haus ein nach dem verstorbenen US-Senator John McCain benanntes Kriegsschiff bei einem Japan-Besuch von Donald Trump vor dem US-Präsidenten verbergen wollte.

Anweisung das Schiff "USS John McCain" zu verstecken

Die Siebte Flotte der US-Marine sei von einem Trump-Mitarbeiter angewiesen worden, die "USS John McCain" zu verstecken, sagte der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Sonntag am Rande einer Asienreise. Er betonte aber: "Die Anweisung wurde nicht befolgt." Das Militär dürfe nicht "politisiert" werden. "Ich werde damit in einer angemessenen Art und Weise umgehen."

Trumps Stabschef Mick Mulvaney räumte derweil im US-Sender NBC ein, die Anordnung sei vermutlich von einem Mitglied des Erkundungsteams des Weißen Hauses gekommen. Die Anfrage sei in seinen Augen aber nicht "abwegig" gewesen. Gefeuert werde wegen des Vorfalls niemand.

"USS John McCain" sollte versteckt werden

US-Medien hatten vergangene Woche berichtet, das Weiße Haus habe das nach dem verstorbenen Trump-Kritiker McCain benannte Kriegsschiff vor dem US-Präsidenten verbergen wollen, als dieser Japan besuchte. Demnach wurde zwischenzeitlich eine Plane über den Schiffsnamen gehängt und dann ein Frachtkahn vor der "USS John McCain" positioniert. Trump bestritt, eine entsprechende Anweisung erteilt zu haben.

McCain wollte Trump nicht auf der Trauerfeier

McCain war im vergangenen August im Alter von 81 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Der Republikaner gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats und war einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker Trumps. Noch kurz vor seinem Tod verfügte er, dass der US-Präsident nicht an seiner Trauerfeier teilnehmen solle.