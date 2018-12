Weißes Haus verkündet Truppenabzug aus Syrien

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte mit, das Kaliphat des IS sei bezwungen. Der Kampf gegen den IS werde in eine neue Phase überführt. Es sei damit begonnen worden, die Soldaten nach Hause zu holen. Als voraussichtlichen Zeitrahmen für den Abzug nannte ein US-Regierungsbeamter 60 bis 100 Tage. Binnen 24 Stunden würden die Mitarbeiter des Außenministeriums abgezogen.

Das "Wall Street Journal" schreibt mit Bezug auf mit dem Thema vertraute Personen, Mitarbeiter der US-Regierung hätten begonnen, Partner in Syrien über die Rückzugspläne zu informieren. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, US-Regierungsmitarbeiter hätten gesagt, es werde ein kompletter Abzug der US-Truppen in Betracht gezogen.

Laut CNN wies Trump das Verteidigungsministerium an, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Rob Manning, sagte jedoch: "Derzeit arbeiten wir weiter für, mit und durch unsere Partner in der Region."

Türkei droht mit Angriff auf Verbündete in Syrien

In der vergangenen Woche hatte Trump mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Dieser hatte mit einem Angriff auf die kurdischen Rebellen im Nordosten Syriens gedroht. Die Türkei betrachtet die kurdischen Rebellen als Verbündete der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Ein Angriff würde den Sieg des kurdisch-arabischen SDF-Bündnisses über die noch verbliebenen IS-Milizen im Nordosten Syriens gefährden. Nach US-Schätzungen sind dort noch etwa 2000 IS-Kämpfer aktiv.

Die US-Truppen unterstützen das SDF-Bündnis im Kampf gegen den IS. Laut US-Medienberichten sind mehr als 2000 US-Soldaten im Nordosten Syriens stationiert. Es handelt sich überwiegend um Militärberater und Spezialkräfte.

Neues Ziel: Irans Präsenz bekämpfen

Trump hatte bereits Ende März verkündet, "unsere Truppen nach Hause zu holen". Verteidigungsminister James Mattis und anderer Regierungsmitarbeiter warnten jedoch vor einem Wiedererstarken des IS bei einem zu frühen Rückzug. Berater warnten zudem, dass dem Iran und Russland der Boden in Syrien nicht überlassen werden dürfe.

Im September stimmte Trump dann einer neuen Strategie zu, mit der die militärischen Aktivitäten in Syrien auf unbestimmte Zeit verlängert und umfangreiche diplomatische Maßnahmen zur Durchsetzung von US-Zielen unternommen werden sollen. Das berichtete die "Washington Post" am 6. September 2018 und zitierte hochrangige Beamte des US-Außenministeriums. Ziel ist demnach auch Abschreckung des Iran und seiner Militärpräsenz in Syrien, die sich auch gegen den US-Verbündeten Israel richtet, das an Syrien grenzt.

Die "Washington Post" zitierte James Jeffrey, den Sonderbeauftragten von US-Außenminister Mike Pompeo, mit den Worten, die US-Truppen sollten neben dem Sieg über den IS den Abzug des Iran aus Syrien sicherstellen. Ziel sei es nicht mehr, die US-Truppen bis Ende des Jahres aus Syrien abzuziehen.

Iran und Russland sind in Syrien Verbündete. In Moskau warf eine Sprecherin des Außenministeriums den USA vor, eine zunehmend negative Rolle im syrischen Konflikt zu spielen. "Nachdem die illegale amerikanische Präsenz in Syrien zunächst ein Faktor beim Kampf gegen Terroristen war, wird sie nun zunehmend zu einem gefährlichen Hindernis auf dem Weg zu einer Friedenslösung."