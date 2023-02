Weißes Haus: Unbekanntes Flugobjekt vor Alaska abgeschossen

Das US-Militär hat am Freitag ein weiteres "Flugobjekt" über amerikanischem Territorium abgeschossen. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington mit. Das Objekt sei in einer Höhe von rund 40.000 Fuß (12.000 Metern) geflogen und habe eine "begründete Bedrohung" für die Sicherheit von Flügen der Zivilluftfahrt dargestellt, erklärte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses.

Biden befiehlt Abschuss

US-Präsident Joe Biden habe dem Militär befohlen, das Objekt abzuschießen, sagte Kirby. Dessen Größe beschrieb er als die etwa eines kleinen Autos. Das Objekt sei in US-Gewässer gestürzt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Chinesischen Ballon zuvor bereits abgeschossen

Am vergangenen Samstag hatten die USA einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Ostküste des Landes abgeschossen. Die Bergung von Trümmern des Ballons läuft noch in den Gewässern vor South Carolina.

Die US-Regierung wirft China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und von einer "Überreaktion".