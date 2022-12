Weißes Haus bestätigt: Selenskyj in Washington erwartet

Mehrere US-Medien hatten am Dienstagabend (Ortszeit) berichtet, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wolle an diesem Mittwoch persönlich vor dem US-Kongress sprechen und auch Präsident Joe Biden treffen. Am frühen Mittwochmorgen bestätigte das Weiße Haus offiziell, dass Selenskyj in Washington erwartet wird

Aus Kiew gab es zu einer geplanten Reise bisher keine Angaben. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar hat Selenskyj sein Land nicht verlassen. Für Auftritte auf der politischen Weltbühne - etwa beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau - ließ er sich stets digital aus der Ukraine zuschalten.

Pelosi: Parlamentarier sollen Mittwochabend in Washington sein

Die scheidende Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte die Parlamentarier am Dienstag in einem Brief aufgefordert, am Mittwochabend in Washington zu sein. Es werde "einen sehr speziellen Fokus auf Demokratie" geben, erklärte die Parteifreundin von Präsident Biden, ohne dies näher zu erläutern.

Die Website "Punchbowl News" hatte betont, der geplante Selenskyj-Besuch könnte wegen Sicherheitsbedenken immer noch abgesagt werden. Pelosi bestätigte die Berichte über einen Besuch des ukrainischen Staatschefs am Dienstagabend nicht gegenüber der Presse. Aber sie sagte, der Besuch eines "absoluten Helden" wie Selenskyj würde dem US-Kongress "Ehre machen". Das ukrainische Volk kämpfe im Konflikt gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin "für uns alle für die Demokratie".

USA liefert Patriot-Flugabwehrsystem an Ukraine

Die US-Regierung will der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem zur Verteidigung gegen russische Luftangriffe liefern. US-Präsident Biden werde das an diesem Mittwoch während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington offiziell ankündigen, hieß es am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) aus dem Weißen Haus.

Das Luftverteidigungssystem Patriot kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Es würde Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren. Mit besseren westlichen Waffen wird die Ukraine immer mehr zur "No-Fly-Zone" für russisches Fluggerät und auch Raketen und Drohnen werden besser abgefangen.

Selenskyj am Dienstag im Donbass

Vor Bekanntwerden der Reisepläne besuchte Selenskyj bei einem gefährlichen Trip in die Donbass-Region Donezk mit Bachmut jene Stadt, die er als heißesten Ort an der 1.300 Kilometer langen Frontlinie bezeichnete. Dort lobte er die ukrainischen Truppen für ihren "Mut, Widerstandskraft und Stärke", während im Hintergrund Artilleriefeuer zu hören war. "Bachmut Festung. Unser Volk. Unbesiegt vom Feind. Das mit seinem Mut zeigt, dass wir durchhalten und das, was uns gehört, nicht aufgeben werden", schrieb er in seinem Telegram-Kanal.

Anspielung auf möglichen USA-Besuch

In einem Video von seinem Besuch in Bachmut, das vom Präsidialbüro veröffentlicht wurde, wurde Selenskyj eine ukrainische Flagge gereicht. Dieser spielte offenbar darauf an, sie US-Vertretern zu überreichen. "Die Jungs haben uns unsere schöne ukrainische Flagge mit ihren Unterschriften übergeben, damit wir sie weiterreichen können", sagte er. "Wir sind in keiner leichten Situation. Der Feind verstärkt seine Armee. Unsere Leute sind mutiger und brauchen stärkere Waffen. Wir werden es von den Jungs an den Kongress weitergeben, an den Präsidenten der Vereinigten Staaten", erklärte Selenskyj. "Wir sind dankbar für ihre Unterstützung, aber es ist nicht genug."

USA wollen am Mittwoch weitere Militärhilfen bekanntgeben

Die jüngste Tranche an US-Hilfen wäre der bislang größte Beitrag der USA für die Ukraine. Sie würde sicherstellen, dass die Ukraine auch in den kommenden Monaten über Mittel verfügt, sich des russischen Angriffs zu erwehren. Es wurde erwartet, dass die USA am Mittwoch weitere Militärhilfen für die Ukraine in Milliardenhöhe bekanntgeben.

Mit Informationen von AFP und dpa