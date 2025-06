Weinstein erneut wegen Sexualverbrechens schuldig gesprochen

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in New York sprach Weinstein am Mittwoch des sexuellen Übergriffs auf eine Produktionsassistentin schuldig, in einem weiteren Fall sprachen die Geschworenen den einstigen Produzenten frei. Zu einem Anklagepunkt wegen Vergewaltigung konnten sich die Geschworenen zunächst nicht einigen; die Beratungen dazu sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

Weinstein soll 206 schwere Sexualverbrechen begangen hab

Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der heute 73-Jährige im Jahr 2006 schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen und sie zu einer sexuellen Handlung gezwungen habe, teilte das Gericht in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge mit.

Von einem weiteren Vorwurf eines Übergriffs im selben Jahr wurde Weinstein freigesprochen.

Berichte über Meinungsverschiedenheiten bei den Geschworenen

Unklar ist noch, wie der Fall Jessica M. ausgeht: Weinstein wird zur Last gelegt, die Klägerin M. im Jahr 2013 vergewaltigt zu haben. In dem Anklagepunkt konnten sich die zwölf Geschworenen nicht einigen. Der Richter bat sie daraufhin, in diesem Punkt weiter zu beraten. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Berichte über Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Jury gegeben.

Weinsteins Anwälte stellen die drei Frauen - eine von ihnen war nicht Teil des ersten Prozesses - als Opportunistinnen dar, die seine sexuellen Avancen zuließen, weil sie sich dadurch eine Karriere im Filmgeschäft erhofften. Alle drei Frauen blieben nach den mutmaßlichen Übergriffen in Kontakt mit Weinstein. M. sagte aus, sie habe eine Beziehung mit Weinstein gehabt und sei auch nach der Vergewaltigung mit ihm zusammengeblieben.

Bisheriges Urteil musste wegen Verfahrensfehler gekippt worden

In einem ersten Verfahren war Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das oberste New Yorker Gericht hob das Urteil im vergangenen Jahr jedoch wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Zentraler Kritikpunkt war die Zulassung mehrerer Zeugenaussagen, die nicht Gegenstand der formellen Anklage waren und damit das Urteil der Geschworenen unrechtmäßig beeinflusst hätten.

Weinstein bleibt wegen anderer Verurteilung in Kalifornien in Haft

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in New York bleibt Weinstein in Haft. 2023 war er in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Diese Gefängnisstrafe wegen weiterer Sexualstraftaten büßt er gerade ab. Der einst mächtige Produzent von Hollywood-Kassenschlagern wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love" gilt vielen Schauspielerinnen als "Monster", seit die Zeitung "New York Times" und das Magazin "New Yorker" 2017 mit ihren Enthüllungen über Weinsteins Verhalten ein Erdbeben in der Filmbranche ausgelöst hatten.

Die Artikel lösten die MeToo-Bewegung aus. Der Name Weinstein wurde weltweit zum Synonym für Männer, die ihre Machtstellung gegenüber Frauen ausnutzen.

Mit Informationen von AFP und dpa