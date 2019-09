Weinheim: Ziegenschreie lösen Suchaktion aus

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte alarmierte eine Zeugin die Polizei in der Nacht wegen Schreien in einem Waldstück im Bereich der Burgruine Windeck. Zunächst wurden diese für menschliche Hilfeschreie gehalten.

Suche nach vermeintlich verletzter Person führt zu einer Ziege in Not

Insgesamt sechs Polizisten, darunter eine Hundestaffel, machten sich auf die Suche. Da die Polizisten die Schreie zwar ebenfalls hörten, aber auch nach zwei Stunden in dem unwegsamen Gelände nicht lokalisieren konnten, forderten sie einen Polizeihubschrauber an. Dieser entdeckte mit einer Wärmebildkamera Bewegungen in einem Waldstück und führte die Beamten schließlich zu einer Ziege, die sich im Zaun eines Geheges verfangen und die schmerzerfüllten Schreie ausgestoßen hatte.

Befreiung der Ziege unter Attacken der Herde

Da das Tier von seiner Herde und dem Ziegenbock beschützt wurde, habe sich die Befreiung schwierig gestaltet, hieß es. Die Tiere gingen immer wieder auf die Beamten los, bis es ihnen durch ein Ablenkungsmanöver gelang, die schreiende Ziege zu befreien.

Das Tier blieb unverletzt und konnte nach der insgesamt dreieinhalbstündigen Suchaktion zu seiner Herde zurückkehren.