Weihnachtsfeiern in der Corona-Pandemie: Ja, nein, vielleicht?

Dichter Nebel liegt über dem Starnberger See. An seinem Ufer steht das Hotel "La Villa". In der Orangerie wird gerade festlich für ein Geschäftsessen gedeckt. An den Decken hängen bereits weiße Weihnachtssterne. In diesem Ambiente sollen bald auch Weihnachtsfeiern stattfinden. Doch so undurchsichtig wie der Nebel draußen über dem See sehen für Geschäftsführerin Katja Lindo auch die kommenden Wochen aus.

"Es gibt eine gewisse Planungssicherheit, dass gar nichts sicher ist. Also insgesamt denken wir, sie können stattfinden, aber die Kunden selber sind sich halt auch nicht so sicher," sagt Lindo. "Es gab auch schon die erste Stornierung und ich denke mal, dass es nicht die letzte war."

Werden Weihnachtsfeiern jetzt von drinnen nach draußen verlegt?

Dabei wäre das "La Villa" fast auf den Trend aufgesprungen, Weihnachtsfeiern nach draußen zu verlegen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt in den Außenanlagen wurde zwar abgesagt, aber es gab die Idee, die Hütten trotzdem aufzubauen - für private Firmen oder Vereins-Weihnachtsfeiern.

"Aber da haben wir auch gemerkt, wir müssen ja trotzdem Hütten aufbauen, wir müssen ja trotzdem planen, wir müssen ja trotzdem einkaufen," so Lindo. "Und was ist, wenn es dann Auflagen gibt, die dann nicht mehr passen? Oder wir machen hier alles und einer nach dem anderen storniert."

Kreative Angebote für virtuelle Feiern und Draußen-Weihnachtsfeiern

Die Pandemie fordert erneut die Kreativität der Event- und Gastronomie-Branche. Im letzten Jahr waren Feiern ausschließlich virtuell erlaubt. Dieses Jahr könnte man wieder in geselliger Runde feiern. In Bayern im Rahmen der 2G-Regel.

Auch Nane Hartmann sagt, dass sie derzeit eine Umbruchphase bei ihren Kunden spürt. Obwohl sie mit ihrer Firma "Weihnachtsplaner" sowieso schon voll auf virtuelle Feiern und Draußen-Events setzt: Von der GPS geführten Tablet-Schnitzeljagd im Freien, dem Weihnachtsmarkt "Budenzauber", den sie zum Beispiel auf Firmengeländen aufbauen, bis zur personalisierten virtuellen Radio-Show haben die "Weihnachtsplaner" viele bislang coronakonforme Weihnachtsfeiern im Angebot.

Für bis zu 400 Feiern deutschlandweit ist die Agentur aus Rheinland-Pfalz derzeit gebucht. Zum Beispiel auch mit ihrem Angebot "Weihnachtsbäckerei" - das man sowohl in geselliger Runde als auch vor dem PC umsetzen könne, erklärt Hartmann.

Man bekomme zum Beispiel ein Paket nach Hause geschickt, da sei ein bisschen Bastelmaterial für ein Lebkuchenhaus dabei "und dann ist das so ein Wettbewerb zwischen den ganzen Teilnehmern, wer denn das schönste Lebkuchenhaus bauen kann. Sehr spannend auch, wenn man das mit einer Männergruppe macht, die aus der Baubranche kommt, da entstehen ganz tolle Sachen."

Persönliche Präsente sind im Trend und ersetzen vielleicht auch gemeinsame Feier

Apropos "Weihnachtsbäckerei". Die läuft bei der Münchner Firma "Kuchentratsch" gerade auf Hochtouren. Die Idee des Social Start-ups: Seniorinnen und Senioren backen gemeinsam Kuchen, bessern damit ihre Rente auf und erleben Gemeinschaft. Aufträge für 4.400 Plätzchen-Mischungen, 1.200 Lebkuchen und 1.200 Kuchen haben sie aktuell.

Und auch mit ihrem Gebäck werden Weihnachtsfeiern gestaltet, berichtet Theresa Offenbeck: "Also bei uns, bei Kuchentratsch, haben wir gemerkt, dass die Nachfrage total ansteigt nach Päckchen die man ins Homeoffice schicken kann. Und da gibt es auch einen Trend. Wir haben Backmischungen nach Rezepten von Oma und Opa und einige Firmen planen jetzt ein digitales Weihnachtsfeiern wo sie gemeinsam backen vor dem Computer oder Laptop."

An Ideen für Corona-konforme Weihnachtsfeiern mangelt es nicht. Nur irgendwie ist die Lust darauf noch etwas diffus. Vergleichbar mit dem Nebel am Starnberger See, der sich nur langsam lichtet.