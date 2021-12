Weihnachtsbotschaft von Marx und Bedford-Strohm

Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm haben gemeinsam zu neuer Hoffnung aufgerufen. In einer ökumenischen Videobotschaft zum zweiten Weihnachten im Zeichen der Corona-Pandemie dankte der katholische Erzbischof von München und Freising allen, "die sich jetzt gerade in dieser weihnachtlichen Zeit einsetzen für andere und für andere da sind". Marx erinnerte an die Diensttuenden auf den Intensivstationen und in den Impfeinrichtungen und überall, "wo viel Mühe aufgewandt wird, um diese krisenhafte Zeit miteinander zu gestalten".

Der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm sprach davon, dass dieses Weihnachtsfest für viele "ein angespanntes, ein nervöses Weihnachten" ist. Die kontroversen Diskussionen über das Impfen hätten zu Rissen "bis in die Familien hinein" geführt.

Marx: Ruine als Sinnbild für Kirche und Gesellschaft

Kardinal Marx wies derweil auf die Tradition der Krippen hin, die gerade in Bayern in der Weihnachtszeit besonders gepflegt werde. Marx unterschied drei Typen von Krippen: den Stall, die Höhle und die Ruine. Die Ruine stehe für "das Haus der Gesellschaft, das Haus der Kirche, das Haus des Volkes Gottes". Die Geburt des Jesuskindes sei "ein Zeichen der Hoffnung, dieses Haus aufzubauen, nicht Zerrissenheit stehen zu lassen", so Marx.

"In der Mitte einer manchmal ziemlich zerfallenden Welt ist neues Leben da und ein Leben, das uns von Gott geschenkt wird", sagte Marx und ermunterte dazu, "die Kirche, die Gesellschaft zusammen, gemeinschaftlich aufzubauen".

Aufruf zu Liebe, Respekt und Achtung vor dem anderen

Für den bayerischen Landesbischof Bedford-Strohm ist die Weihnachtsbotschaft gerade in dieser angespannten Situation besonders wichtig. "Denn Gott wird Mensch und gibt uns diese Liebe, diesen Respekt und die Achtung vor den Anderen ins Herz." Dadurch werde es möglich, "auch bei unterschiedlichen Meinungen miteinander zu reden, einander zu sehen, einander beizustehen".

Dass Gott Mensch wird, so der Landesbischof, sei eine "ungeheure Hoffnungsbotschaft". Damit komme die Liebe in die Welt "und niemand kann sie mehr auslöschen". Bedford-Strohm appellierte dazu, im Umgang miteinander Mitmenschlichkeit zu zeigen und das weihnachtliche "Licht der Hoffnung" weiterzugeben.