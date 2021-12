Weihnachtsbotschaft: Papst Franziskus ruft zum Dialog auf

In der Pandemie werde die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen auf eine harte Probe gestellt, sagte Papst Franziskus vor den Gläubigen auf dem Petersplatz. Es gebe "eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen, alles allein machen zu wollen" - auch auf internationaler Ebene. Doch nur der Dialog führe zu Konfliktlösungen und dauerhaften Vorteilen für alle.

"Wir haben uns an Tragödien gewöhnt"

In seiner Ansprache erinnerte Franziskus auch an Konflikte in der Welt, die in der Corona-Pandemie in Vergessenheit zu geraten drohten. Es gebe immer noch viele Konflikte, Krisen und Widersprüche, klagte er. "Sie scheinen nie zu enden, und wir nehmen sie kaum noch wahr", sagte Franziskus. "Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass unermessliche Tragödien schweigend übergangen werden. Wir riskieren, den Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung vieler unserer Brüder und Schwestern nicht zu hören", mahnte der Pontifex.

Erinnerung an die Konfliktherde der Welt

Besonders hob Franziskus die Menschen in Syrien, im Irak und dem Libanon hervor. Diese Länder fänden keinen Frieden und keine Ruhe. Auch an die "anhaltenden Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern, die sich ungelöst hinziehen und immer größere soziale und politische Folgen haben", erinnerte Franziskus. Und er bat um Trost für das afghanische Volk und Hilfe für die Menschen in Myanmar. Dort treffe Intoleranz und Gewalt oft auch die christliche Gemeinschaft.

Weiter erinnerte Franziskus an die Lage in der Ukraine, Äthiopien und der Sahelzone. Ebenso bat er um Linderung des Leids der Menschen, im Sudan und Südsudan. "Sei Licht und Stütze für diejenigen, die glauben und die sich - auch gegen den Strom schwimmend - für die Begegnung und den Dialog einsetzen", so Franziskus. Auch auf Nordafrika und die dort grassierende Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit verwies der Papst. Gleichfalls bat er um ein friedliches Miteinander aller Menschen in Amerika.

An die Opfer der Pandemie denken

Mit Blick auf einzelne Gruppen hob Franziskus neben Geflüchteten auch Frauen hervor, die in dieser Zeit der Pandemie verstärkt Opfer von Gewalt würden. "Gib den Kindern und Jugendlichen Hoffnung, die Mobbing und Missbrauch erleiden. Spende den älteren Menschen Trost und Zuneigung", so Franziskus weiter. Er schloss seinen Ansprache mit der Erinnerung an das "gemeinsame Haus" und den nötigen Schutz für Klima und Umwelt.

Segen "Urbi et orbi"

Anschließend spendete der Papst den Segen "Urbi et orbi". Die lateinischen Worte "Urbi et orbi" bedeuten übersetzt "der Stadt und dem Erdkreis". In dieser Formel kommt der weltumfassende Anspruch der katholischen Kirche zum Ausdruck. Sie geht auf die römische Antike zurück. Damals galt Rom als Inbegriff der Stadt (urbs) schlechthin und als Mittelpunkt des Erdkreises (orbis).

Ein Stück Tradition kehrt zurück

Im ersten Pandemie-Jahr hatte der Papst den Segen in stark reduzierter Form per Videoansprache aus der Benediktionsaula im Petersdom gespendet. Nun spendete Franziskus den Segen wieder von der Mittel-Loggia des Petersdoms vor Gläubigen auf dem Petersplatz wie es Tradition ist. Das Publikum auf dem Platz war wegen der Corona-Pandemie zahlenmäßig jedoch begrenzt und es galten Einschränkungen.

Christmette im Petersdom

Der 85-jährige Pontifex leitet die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan in diesem Jahr bereits zum neunten Mal. An Heiligabend hatte Franziskus die Christmette gefeiert. An dem Gottesdienst im Petersdom nahmen knapp 2.000 Menschen teil, darunter auch Mitglieder des Diplomatischen Corps. Gemeinsam mit Franziskus zelebrierten 26 Kardinäle und 18 Bischöfe der römischen Kurie.

"Gott offenbart sich, aber die Menschen verstehen ihn nicht", so Franziskus in seiner Predigt am Freitagabend. Zu Weihnachten sei alles umgekehrt. "Derjenige, der das Universum umspannt, muss im Arm getragen werden." Es sei die große Herausforderung von Weihnachten, Gott in der Kleinheit zu erkennen: "Gott steigt herab, und wir wollen auf das Podest klettern. Jesus wurde geboren, um zu dienen, und wir verbringen unsere Jahre damit, dem Erfolg nachzujagen."

Die "Gnade der Kleinheit" erkennen

Die "Gnade der Kleinheit" bedeutet laut Papst Franziskus, Gott in den einfachen Gesten des Alltags zu erkennen und anzunehmen. "Wenn er dort mit uns ist, was fehlt uns dann? Weinen wir also nicht der Größe nach, die wir nicht haben. Hören wir auf, zu jammern und lange Gesichter zu machen, und lassen wir ab von der Gier, die uns immer unbefriedigt lässt!"

Zudem gehe es darum, "Jesus in den Kleinen von heute in die Arme zu schließen", ihn in den Geringsten zu lieben. Weil Gott am Rand, in der Nähe der Vergessenen zur Welt kam, dort "wo die Menschenwürde auf die Probe gestellt wird", würden Ausgeschlossene geadelt. "Sie sind die Auserwählten, die uns eines Tages im Himmel empfangen werden", so Franziskus.