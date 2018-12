Weihnachtsansprache: "Sprachlosigkeit heißt Stillstand"

In seiner Weihnachtsansprache wirbt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dafür, miteinander zu reden, Kompromisse zu suchen, Spaltungen zu überwinden. An den Feiertagen habe man mehr Zeit als sonst - Zeit zum Entspannen und Nachdenken und vor allem: zum Reden. Der Bundespräsident ist der Ansicht, dass das zu kurz kommt, dass die Menschen immer seltener miteinander reden und noch seltener einander zuhören:

"Wo immer man hinschaut, erst recht in den sozialen Medien: Da wird gegiftet, da ist Lärm und tägliche Empörung." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Manche lärmen, andere schweigen

Steinmeier hält auch nichts davon, dass sich Menschen in eine Blase zurückziehen, in der alle einer Meinung sind - und zwar auch darüber, "wer dazugehört und wer nicht". Nach Ansicht des Bundespräsidenten gehören alle zu Deutschland dazu, "unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe, von Lebensanschauung oder Lieblingsmannschaft". Das gelte heute und das gelte auch noch morgen, egal wie sehr man sich über andere ärgere oder sie sich gleich ganz wegwünsche.

Demokratie: schön und anstrengend zugleich

Steinmeier wünscht sich, dass die Bürger Unterschiede aushalten und ohne Schaum vor dem Mund streiten können. Wer streitet, könne sich auch wieder zusammenraufen - ganz wie man es von Weihnachten mit der Familie kenne. Aber wer gar nicht spreche und erst recht nicht zuhöre, der komme Lösungen kein Stück näher: "Sprachlosigkeit heißt Stillstand." Der Bundespräsident appelliert an die Bürger, das Gespräch zu suchen. Das sei sein Weihnachtswunsch und auch er habe es sich für das kommende Jahr vorgenommen.

Auseinanderdriftende Gesellschaften

Steinmeier spricht davon, was passiert, wenn sich Gräben auftun zwischen den Menschen: brennende Barrikaden in Paris, Sorgen in Großbritannien vor dem Brexit, Zerreißproben in Ungarn und Italien. Deutschland sei davor nicht geschützt, auch bei uns gebe es Ungewissheit, Ängste und Wut. Er, Steinmeier, vertraue dennoch auf die Stärke der Demokratie hierzulande.

Stütze der Demokratie

Dem Bundespräsidenten zufolge macht das Engagement der Bürger im Beruf und im Ehrenamt die Demokratie stark: "Millionen Menschen sorgen dafür, Sie sorgen dafür." In diesem Zusammenhang dankt Steinmeier besonders den Menschen, die an den Feiertagen arbeiten. Sei es in Krankenhäusern oder Polizeiwachen, bei der Feuerwehr oder im Altenheim, im In- und im Ausland.

Fähigkeit zum Kompromiss

Zum Abschluss seiner Weihnachtsansprache appelliert der Bundespräsident an die Bürger, sich zu trauen, ihre Meinung zu sagen und für ihre Interessen zu streiten. Freilich immer mit der Möglichkeit vor Augen, dass der andere recht haben könnte. Kompromisse zu suchen, sagt Steinmeier, sei aber keine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke der Demokratie.