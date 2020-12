Weihnachten in Wien: Österreich verhängt dritten Lockdown

Österreich verhängt angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen ab dem 26. Dezember seinen dritten strikten Lockdown. Bis 24. Januar gelten wieder ganztägige Ausgangsbeschränkungen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz mitgeteilt hat.

Strenge Ausgangsbeschränkungen

Konkret gilt ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag, dass das Haus oder die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen werden dürfen. Dazu zählen neben Grundbedürfnissen wie Einkauf oder Arztbesuch sowie etwa Arbeit oder Bildung auch die Erholung im Freien.

Bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben der Handel und körpernahe Dienstleister wie Friseure bis zum 17. Januar geschlossen, Schüler lernen im Online-Unterricht. Über die Öffnung von Skigebieten und Liften, die für den 24. Dezember angekündigt war, sollen Bundesländer und Bezirke eigenständig entscheiden.

Ausnahme für Testwillige angekündigt

Ab dem 18. Januar sollen der Handel sowie erstmals seit November auch Kultur und Gastronomie wieder öffnen - allerdings nur für Menschen, die bei einem der dann landesweit umsonst angebotenen Corona-Schnelltests negativ getestet werden.

"Für alle, die nicht bereit sind, sich testen zu lassen, gelten die Regelungen des Lockdowns bis 24. Januar, also eine Woche länger", sagte Kanzler Sebastian Kurz am Freitagabend. Tests seien die Voraussetzung für Lockerungen in der Pandemie.

Der Verzicht auf einen Test bedeute bis zum 24. Januar ganztägige Ausgangsbeschränkungen und das verpflichtende Tragen einer FFP-2-Maske etwa beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit. Auch Schüler und Lehrer ohne negativen Test müssen eine FFP-2-Maske tragen.

Hoffnung auf Massentests

Derzeit gibt es nur eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. Geschäfte und Schulen bleiben bis 18. Januar geschlossen.

Die Massentests sollen zwischen dem 15. und dem 17. Januar stattfinden. Wer im Anschluss ein negatives Testergebnis vorweisen kann, darf den Angaben zufolge wieder Geschäfte, Schulen und Restaurants besuchen. Bei den letzten Massentests im Dezember hatten deutlich weniger Menschen teilgenommen, als erhofft.