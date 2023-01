Weihnachten in der Ukraine - Im Zeichen des Krieges

Mitten im Krieg feiern orthodoxe Christen in der Ukraine heute Weihnachten. In Kiew hielt die neue "Orthodoxe Kirche der Ukraine" erstmals eine Weihnachtsmesse im berühmten Höhlenkloster ab. Der Einladung zum Gottesdienst in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale folgten mehrere Hundert Gläubige, Dutzende Journalisten und der Kulturminister Olexander Tkatschenko.

Die Nutzungsverträge der konkurrierenden ukrainisch-orthodoxen Kirche für die zwei Hauptkirchen des Klosterkomplexe waren zum Jahresende nicht verlängert worden. Die Kirche war lange Zeit mit dem Moskauer Patriarchat verbunden und hatte sich von diesem erst mit dem russischen Einmarsch Ende Februar losgesagt.

Selenskyj: Ukrainische Familie geeint wie nie zuvor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Landsleuten zum orthodoxen Weihnachtsfest eine Botschaft gesendet. "Das ist ein Feiertag der Harmonie und des Familienzusammenhalts. Und zusammen sind wir alle eine große ukrainische Familie", sagte er in einem am Freitagabend veröffentlichten Video.

Mehr als 300 Tage nach dem russischen Einmarsch sei die ukrainische Familie geeint wie nie zuvor "in ihrem Mut, ihrer Standhaftigkeit, ihrem gegenseitigen Respekt und ihrer gegenseitigen Hilfe", erklärte Selenskyj, der in dem Video in einem festlich geschmückten Saal steht und ein militärgrünes Hemd mit kleinen eingestickten Panzern trägt.

Ukraine-Krieg geht auch an Weihnachten weiter

Trotz Weihnachten in der Ukraine und Russland geht der Krieg zwischen beiden Ländern weiter: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste ist die Stadt Kreminna in der Region Luhansk weiterhin eine der am härtesten umkämpften Gegenden.

Der russische Präsident Putin hatte wegen des orthodoxen Weihnachtsfestes eine einseitige 36-stündige Feuerpause angeordnet, die die Ukraine jedoch als Propaganda-Trick und Heuchelei bezeichnet hatte.

Nicht überprüfbar: Beide Seiten werfen sich Angriffe vor

Laut russischen Angaben habe man mehrere ukrainische Angriffe auf zivile Ziele abgewehrt und erwidert - darunter einen Drohnenangriff auf die seit 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim. Kampfhandlungen gab es demnach auch in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja.

Die Ukraine wiederum meldet andauernden Beschuss und Angriffe aus der Region Luhansk. In den ersten drei Stunden der angekündigten Feuerpause seien ukrainische Stellungen 14 Mal beschossen worden, außerdem habe es drei Sturmangriffe gegeben. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj: Westliche Panzer verhelfen Ukraine zu neuer Stärke

Präsident Selenskyj bekräftigte seine Dankbarkeit für die jüngst zugesagten Militärhilfen - darunter schwere Waffen aus Deutschland, Frankreich und den USA. "Es ist uns gelungen, die Stärke der Ukraine und die Zusammenarbeit bei der Verteidigung mit den Partnern auf ein neues Level zu bringen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. "Von nun an hat die Ukraine mehr Flugabwehr, mehr gepanzerte Fahrzeuge, erstmals westliche Panzer, mehr Geschütze und Geschosse."

Die Ukraine hat zwar bereits in der Vergangenheit westliche Panzer erhalten, allerdings handelte es sich dabei um Flugabwehr-, Transport- oder Bergepanzer und nicht - wie dieses Mal - um Schützenpanzer.

Mit Material von dpa.