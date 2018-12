Weihnachten in Bethlehem - Zwischen Gottesdienst und Krise

Gloria in Excelsiis Deo - pfeifen die Dudelsäcke des Spielmannzuges. Die jungen Männer in grauen Uniformen und schwarzen Baretts haben Fahnen in den Farben des Vatikans über ihren Schultern. Sie sind die päpstlichen Pfadfinder aus Beit Jala, einem Vorort von Bethlehem - und sie marschieren sichtlich stolz durch die von zehntausenden Besuchern gefüllte Altstadt.

Weihnachten in Bethlehem beginnt also bunt und laut. Von Stille Nacht, Heilige Nacht keine Spur. Das wird auch deutlich, wenn man mit den Gästen der Prozession spricht: "Wirklich still ist hier nichts!", lacht ein Tourist aus Dänemark. Aber er freue sich auf die Nacht und vor allem auf die Mitternachtsmesse. "Wir hatten Glück und haben Tickets bekommen."

Keine Spur von Stille Nacht

Besonders gläubig sei er nicht, sagt der dänische Tourist. Er habe einfach gerne mal Bethlehem besuchen wollen - und warum dann nicht gleich an Weihnachten? Er ist einer von vielen ausländischen Besuchern, die zusammen mit Palästinensern zuschauen, als Pierbattista Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem, also das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, in einer Prozession in Bethlehem Geburtskirche einzieht. Begleitet wird der Patriarch von den Trommeln und Dudelsäcke der Pfadfindergruppen.