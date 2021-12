Weihnachten im Heiligen Land - ohne Touristen

Auf dem Platz vor der Geburtskirche in Bethlehem stehen Autos und ein großer mit Kugeln und Lichterketten geschmückter Weihnachtsbaum. Zwei Frauen machen Aufnahmen an der Krippe vor dem Baum. Wo vor der Corona-Pandemie in der Adventszeit stets zahlreiche Touristen unterwegs waren, herrscht nun weitgehend Leere.

Bethlehem weltweit bedeutsam für Christen

Bethlehem im südlichen Westjordanland - der Überlieferung nach der Geburtsort von Jesus Christus - ist einer der heiligsten Orte für Christen. Im Dezember 2019 kamen laut Tourismusministerium noch etwa 358.000 Touristen nach Israel, viele von ihnen besuchten zu Weihnachten Bethlehem, weil dieser Ort für viele Christen aus aller Welt eine ganz besondere Bedeutung hat. Doch in diesem Jahr gibt es leider eine andere Realität. Die Omikron-Variante macht auch vor der Geburtsstadt Jesu nicht Halt.

Grenzen Israels für Touristen geschlossen

Seit Ende November hat Israel nach dem Auftauchen der Omikron-Variante die Grenzen für Touristen wieder geschlossen. Dabei hatte das Land erst am 1. November, nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie, erstmals wieder die Grenzen für ausländische Besucher geöffnet. Mittlerweile ist es das zweite Jahr, dass Bethlehem einsam und verlassen ist und die Kirche ohne Pilger. Einen kleinen Lichtblick gibt es: Die Mitternachtsmesse an Heiligabend kann stattfinden, und es dürfen auch Menschen teilnehmen. Im vergangenen Jahr waren es nur ausgewählte Persönlichkeiten und Geistliche, die dem Gottesdienst beiwohnen durften

Keine Maskenpflicht - Keine Beschränkungen für Versammlungen

So wie in Israel sind die Corona-Infektionszahlen im Westjordanland relativ niedrig in diesen Tagen, auch wenn Experten in Israel den Beginn einer neuen Welle sehen. Auflagen wurden in den Palästinensergebieten weitgehend aufgehoben, eine Maskenpflicht gibt es aktuell nicht und auch keine zahlenmäßigen Beschränkungen für Versammlungen. Einzelne Christen aus der Umgebung besuchen Bethlehem, aber überwiegend sieht man leere Gassen.

Betreiber von Gästehäuser beklagen fehlende Besucher

Auch in Israel klagen deutsche Betreiber von Gästehäusern über ein Weihnachten ohne Touristen. Der Leiter des Pilgerhauses Tabgha am See Genezareth bedauert, dass die Besucher fehlen. Es werde sehr still sein, wenn in diesem Jahr wieder keine Touristen da sind. Deshalb macht das Gästehaus auch ausnahmsweise zehn Tage Winterferien.

Dabei geht es nicht nur um die aktuellen Grenzschließungen, sondern auch um längerfristig geplante Reisen. Viele Pilger sind verunsichert und stornieren schon weit im Voraus ihre Reisen. Das macht den Veranstaltern und Gästehausbetreibern große Sorgen. Viele Reisende aus Deutschland kommen sonst in die heilige Stadt und bevölkern das christliche Viertel in der Altstadt. In diesem Jahr herrscht überwiegend gähnende Leere.

Christmette in der Kirche statt Open-Air

Auch wenn die Touristen in diesem Jahr noch ausbleiben, gibt es doch auch gute Nachrichten. Im letzten Jahr mussten alle Gottesdienste im Advent noch Open-Air gefeiert werden. In diesem Jahr sollen die Feiern und Christmetten in den Weihnachtstagen in den Kirchen abgehalten werden können.