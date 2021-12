"Weihnachten darf kein Fest für Corona werden"

Die erste Bundespressekonferenz mit dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stieß wegen der von ihm selbst angestoßenen Debatte um einen Impfstoffmangel sowie die zunehmende Verbreitung der Omikron-Variante auf großes Interesse.

Lauterbach begann sie mit einem Lagebericht aus Großbritannien. Die Verdoppelungszeit bei der neuen Omikron-Variante liege aktuell bei zwei bis drei Tagen, so der SPD-Politiker, obwohl dort rund 85 Prozent aller über 12 Jahren geimpft seien und ein großer Teil der Bevölkerung auch schon eine Auffrischungsimpfung erhalten habe. Die Schutzwirkung einer zweifachen Impfung lasse nach zwei bis drei Monaten deutlich nach. Aber: Ein Booster könne die Immunität wieder auf 70 bis 80 Prozent erhöhen.

Strategie: offensive Booster-Kampagne

Lauterbachs Strategie ist deshalb eine offensive Booster-Kampagne. Die Auffrischungsimpfung sei "zentraler Baustein", um die Omikron-Variante zurückzudrängen, sagt Lauterbach in Berlin. "Wir müssen also sehr schnell sein." Aus diesem Grund habe er vergangene Woche Inventur gemacht. "Ich war mit dem Ergebnis nicht einverstanden", so sein Fazit. Im ersten Quartal 2022 bestehe ein Bedarf von 70 Millionen Booster-Dosen, zu erwarten seien - Stand letzte Woche - aber nur 50 Millionen gewesen. Zusätzlich benötige man 20 Millionen Dosen für Erst- und Zweitimpfungen.

Offenbar will Lauterbach seine Kampagne deutlich vor Ende des 1. Quartals des neuen Jahres abschließen: "Ende März ist definitiv zu spät," so der Gesundheitsminister. Er betonte an dieser Stelle ausdrücklich, dass dies keine Kritik an seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU) sei.

Seine erste Bundespressekonferenz krönte Karl Lauterbach gleich mit einer ersten Erfolgsmeldung. Es sei nach Gesprächen mit dem amerikanischen Impfstoffhersteller Moderna gelungen, eine Lieferung von 35 Millionen Dosen vorzuziehen. Die EU-Kommission haben dem am Mittag bereits zugestimmt. Zudem verhandle er noch mit anderen europäischen Ländern, um mehr Dosen zu bekommen. Der Bedarf sei da - am Mittwoch konnte mit 1,5 Millionen Auffrischungsimpfungen ein bisheriger Rekord erreicht werden.

Zudem sei es gelungen, vom Biontech-Vakzin eine mit 80 Millionen Dosen "große Tranche" zu reservieren. Diese werden zum großen Teil schon an die neue Virus-Variante angepasst sein. Möglich gemacht habe dies alles der Haushaltsausschuss, der - so Lauterbach - 2,2 Milliarden Euro dafür genehmigt habe.

Wieler: "Weihnachten darf kein Kick-Start für Omikron werden"

Der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der ebenfalls an der Bundespressekonferenz teilnahm, verbreitete vorsichtigen Optimismus. Die Fallzahlen gingen langsam zurück, dies sei aber noch nicht in den Kliniken angekommen. Zudem sei es nur eine Frage der Zeit, "bis Omikron übernimmt." Die neue Variante sei noch ansteckender und werde zu noch mehr Fällen führen. Er rief die Bevölkerung deshalb dazu auf, Kontakte zu reduzieren und sich impfen zu lassen, "damit wir so gut wie möglich durch die nächsten Monate kommen".

Nach wie vor sei unklar, wie gut die Impfung vor schweren Verläufen schütze. Zudem könne man noch nicht einschätzen, ob Omikron stärker krank mache. Aber aus rein mathematischen Gründen müsse man mit mehr schwer Kranken rechnen. "Weihnachten darf nicht zu einem Kick-Start für Omikron werden. Lassen Sie uns die Feiertage so verbringen, dass sie nicht für das Virus ein Fest werden," warnte der RKI-Chef eindringlich.

Dötsch: Schulen keine Pandemietreiber bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen

Neben Lauterbach und Wieler nahm auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, an der Bundespressekonferenz teil. Ihm zufolge herrscht an den Kinderkliniken aktuell eine stabile Lage mit relativ wenigen jungen Covid-Patienten. Auch beim berüchtigten PIMS Syndrom, das oft Wochen nach einer Infektion zu lebensbedrohlichen Zuständen bei Kindern führt, gehe zurück.

Die Daten bezüglich der neuen Omikron-Variante seien aktuell noch recht vage, beklagte der Kinder- und Jugendmediziner. Entgegen erster Berichte scheine die Variante nicht zu schwereren Verläufen bei Kindern zu führen. Es gebe zwar einen leichten Anstieg gegenüber der Delta-Variante, nicht aber gegenüber dem ursprünglichen Wildtyp.

Wenn Schulen die Schutzmaßnahmen akkurat einhalten, dann sind sie nach Ansicht von Dötsch ein relativ sicherer Ort. Zumindest sicherer als die Familien, in denen in den Sommerferien besonders viele Infektionen stattgefunden hätten. Zudem würden Schulen durch die vielen Testungen zu einer Kontrolle des Infektionsgeschehens beitragen - wenn die Hygieneregeln dort korrekt eingehalten werden.

Sein Verband empfehle aktuell uneingeschränkt die Impfung der 12- bis 17-Jährigen, ebenso jüngerer Kindern mit Vorerkrankungen, zu denen auch Asthma zähle. Eltern, die ihr Kind impfen lassen wollen, empfiehlt er, dies zu tun. Eltern, die sich unsicher seien, könnten auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission warten, so Dötsch. Er rät jedoch dringend davon ab, Kinder im Alter von unter fünf Jahren zum jetzigen Zeitpunkt impfen zu lassen. Es gebe für diese Altersgruppe zurzeit keinen zugelassenen Impfstoff, betont der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Zudem wisse man auch noch nicht, welche Dosis für diese Altersgruppe verimpft werden solle. "Deswegen kann ich allen Eltern nur davon abraten."

Lauterbach: Biontech-Impfstoff jetzt schon knapp bemessen

Am Mittwochabend hatte Lauterbach im ZDF erklärt, dass der Biontech-Impfstoff derzeit knapp bemessen sei. Innerhalb der nächsten drei Wochen könnten in Deutschland etwa 3,2 Millionen Dosen Biontech ausgeliefert werden, "das ist aber viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen", so Lauterbach.

Zuvor hatte Lauterbach schon vor einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal 2022 gewarnt gehabt, da viel zu wenig Impfstoff gekauft worden sei. Dafür war er von Teilen der Union sowie von Hausärzten scharf kritisiert worden.

Kritik an Lauterbach von CDU und Hausärzteverband

Lauterbach rufe "Feuer", um dann Feuerwehr zu spielen, hatte beispielsweise der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge, vorgebracht. Er war dem neuen Bundesgesundheitsminister ein durchsichtiges politisches Manöver vor. Lauterbach betonte daraufhin, die Mitteilung über Impfstoffknappheit sei kein Vorwurf gegen seinen Vorgänger Jens Spahn (CDU).

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, kritisierte Lauterbachs Öffentlichkeitsarbeit. "Die einen bekommen Angst, dass sie nicht mehr geboostert werden können", sagte Weigeldt der Funke-Mediengruppe. "Die anderen nehmen Abstand von der Impfung, weil sie das Gefühl haben, es bringt nichts, sich darum zu bemühen." Das helfe nicht.

"Bild"-Zeitung: Deutschland ließ Option verstreichen

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag ist der Grund für den - jetzt behobenen - Mangel, dass Deutschland und die EU im Frühherbst eine Bestelloption über mehrere Millionen zusätzliche Dosen Biontech verstreichen ließen. Mögliches Lieferdatum wäre der Januar 2022 gewesen, so das Blatt. Weder der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten auf zusätzlichen Impfstoff gedrängt.