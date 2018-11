Weidel unter Druck: Zweite Geheimspende an AfD

Bisher ging es um 130.000 Euro aus der Schweiz – jetzt kommt eine Überweisung aus Belgien hinzu. Die Affäre um Großspenden für die AfD weitet sich aus.

Spende über 150.000 Euro aus Belgien für Weidels AfD-Kreisverband

Bei der Überweisung aus Belgien geht es sogar um 150.000 Euro. Großspenden aus der EU sind zwar nicht illegal – da die Summer aber 50.000 Euro überstieg, hätte sie gemeldet werden müssen. Das Geld landete im Februar 2018 auf dem Konto des AfD-Kreisverbands Konstanz, drei Monate später wurde es zurücküberwiesen.

AfD konnte die Identität des Spenders nicht feststellen

Die Spende kam von der "Stichting Identiteit Europa" (Stiftung Identität Europa). Die Partei gibt an, den Vorgang geprüft zu haben: "Allerdings konnte der AfD-Kreisverband Bodenseekreis weder die Spenderidentität noch die Spendermotivation zweifelsfrei feststellen, weshalb er letztlich beschloss, das Geld von 'Stichting Identiteit Europa' nicht anzunehmen", erklärte die Partei.

Spenden über 50.000 Euro müssen angezeigt werden

"Aus diesem Grund erfolgte auch keine Anzeige nach Paragraph 25 Absatz 3 Satz 2 Parteiengesetz, sondern am 09.05.2018 eine Rücküberweisung des Betrages in voller Höhe an den Absender." Der Absatz des Paragrafen regelt, dass Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen, unverzüglich dem Präsidenten des Deutschen Bundestages anzuzeigen sind.

Identität des Schweizer Großspenders unbekannt

Das Schweizer Geld stammt von der Firma Pharmawholesale International AG. Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland über 1.000 Euro sind illegal, weswegen die Staatsanwaltschaft gegen AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel ermittelt - es gebe einen Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Weidels Kreisverband hatte die Großspende aus der Schweiz erst nach Monaten zurücküberwiesen.

Die Überweisung des Unternehmens aus Zürich sei nur "treuhänderisch für einen Geschäftsfreund" überwiesen worden, wie der Verwaltungsrat einem Rechercheteam von WDR, NDR und SZ mitgeteilt hatte. Die Identität des Großspenders ist weiterhin unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Alice Weidel

Am Mittwoch ging ein Schreiben Staatsanwaltschaft Konstanz wegen der Ermittlungen gegen Weidel an den Bundestag – die Voraussetzung, um gegen Abgeordnete zu ermitteln. "Der staatsanwaltlichen Ermittlung sieht Frau Weidel gelassen entgegen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden sie entlasten", sagte ihr Sprecher.

Der Parteienforscher Martin Morlok sagte gegenüber der Bayern2-radioWelt, dass die AfD Strafen zahlen müsse, weil sie Spenden aus dem Ausland angenommen hat. "Die Gesetzeslage ist relativ eindeutig, und die AfD bestreitet ja den Sachverhalt auch nicht", so Morlok.

FDP und Grüne äußern sich zur AfD-Parteispenden-Affäre

Von den anderen Parteien gab es heftige Kritik an der AfD. Konstantin Kuhle, innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, sagte dem "Handelsblatt": "Offenbar gehört der Rechtsbruch bei der AfD zum guten Ton." Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz äußerte sich in derselben Zeitung ähnlich: "Ganz offensichtlich hat die AfD beim Umgang mit ihren Parteifinanzen ein massives Problem mit Schwarzen Kassen oder mit Strohmännern für Parteispenden oder mit beidem, in jedem Fall aber mit der Gesetzeslage."