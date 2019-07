Wehrbeauftragter sieht AKK vor zwei Großbaustellen

Nach den Worten des Wehrbeauftragten, Hans-Peter Bartels (SPD), steht die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor zwei "Großbaustellen": Die eine sei die fehlende Vollausstattung der Bundeswehr, so Bartels im Bayerischen Rundfunk.

Vom Ziel, 100 Prozent der notwendigen Ausstattung zu haben, sei man noch weit entfernt. Und es gehe nur schleppend voran. Als Beispiele nannte er Schutzwesten für die Soldaten. In diesem Zusammenhang begrüßte er es, dass die Ministerin schnell einen Zeitplan vorlegen will, wann die nächsten wichtigen Beschaffungsentscheidungen fallen sollen.

Mehr Kompetenz für die Truppen

Die andere große Baustelle ist laut Bartels die "Wahrnehmungsverantwortung" in der Bundeswehr. Die Entscheidungswege seien zu kompliziert. Niemand könne Dinge alleine so entscheiden, dass sich Verhältnisse sofort ändern. Nötig sei deshalb, mehr Kompetenz zurück in die Truppe zu geben.

Bislang keine Zwei-Prozent-Planung

Bartels äußerte sich im Gespräch mit B5 aktuell auch zum umstrittenen Ziel, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Als richtig bezeichnete er den Kompromiss in der großen Koalition, bis zum Jahr 2024 1,5 Prozent des BIP für die Bundeswehr auszugeben. Was nach 2024 sei, könne man jetzt nur schwer vorhersagen. Derzeit aber plane niemand in Berlin die zwei Prozent, so Bartels.