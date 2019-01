Wehrbeauftragter: Die Bundeswehr verwaltet sich zu Tode

Der Wehrbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels (SPD) spricht in seinem Jahresbericht 2018 von großen Erwartungen der Soldaten, jetzt sei die Zeit für Entscheidungen gekommen. Bartels meint damit vor allem eines: die Verwaltung auf Vordermann bringen, Parallelstrukturen abschaffen. Einfaches werde verkompliziert, vieles verschwinde in einem, so wörtlich, Labyrinth von Zuständigkeiten. Bei den Soldaten sei von einem „Bürokratiemonster“ die Rede, die Bundeswehr „verwalte sich zu Tode“.

Lücken bei Material und Personal

Laut Bartels ist die Truppe auch deshalb von der Vollausstattung noch weit entfernt: Es fehle an Ersatzteilen, Einheiten im Einsatz müssten sich Material von anderen Verbänden ausleihen. Bartels zitiert aus einem Papier des Kommandos Heer, in dem es heißt: Die Beschaffungspraxis sei darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren – die Akteure seien überfordert und die Einsatzbereitschaft sei nicht zu erreichen. Für die Soldaten sei die Mangelwirtschaft extrem belastend. Und das, obwohl Geld ja eigentlich da sei. Dazu komme auch noch der Personalmangel, besonders in den Bereichen Heeresaufklärung und fliegerischer Dienst. Es fehle auch an Minentauchern, Anästhesisten und IT-Spezialisten.

Anhaltende Probleme: Metoo und PTBS

Aus den Rückmeldungen der Soldaten zieht Bartels mehrere Schlüsse: Die Zahl der sexuellen Übergriffe ist gestiegen, möglicherweise auch, weil sie inzwischen schneller gemeldet werden. Es gebe weiter viele Soldaten, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Die Bundeswehr gehe Betreuung und Behandlung äußerst engagiert an. Allerdings beginne in der Praxis die Schutzzeit zu spät – das bedeutet, dass Betroffene noch als dienstunfähig entlassen werden können, wenn die Prüfung ihres Antrags noch nicht abgeschlossen ist.

Länger im Auslandseinsatz

Dem Wehrbericht zufolge hat es für Ärger bei Soldaten gesorgt, dass sie erst nach Beginn ihres Einsatzes in Mali über eine Verlängerung informiert wurden: Sechs statt vier Monate. Bartels regt eine Studie über die Vor- und Nachteile der beiden Einsatzzeiten an – die sich auch damit befassen solle, wie sie sich auf posttraumatische Erkrankungen auswirken. Klagen gab es auch von Soldaten, die in Afghanistan Dienst taten. Sie fanden es nicht gut, dass sie im Land mit zivilen und nicht mit geschützten Militärhubschraubern transportiert werden.