Wehrbeauftragte Eva Högl sieht Fehler bei Afghanistan-Rückzug

Eva Högl ist der Meinung, dass der 30. Juni, als die letzten Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan zurückgekehrt sind, von seiner Bedeutung "völlig falsch" eingeschätzt wurde. Dies spüre sie auch in der Truppe, so Högl: "Das ist sehr übelgenommen worden."

Angemessene Würdigung

Den gestrigen Appell für Teilnehmende der Evakuierungsmission aus Kabul in Niedersachsen fand die SPD-Politikerin hingegen als sehr angemessen. "Das war ganz wunderbar und das war mehr als angemessen, das war dringend erforderlich." Schließlich hätten die Soldatinnen und Soldaten der Evakuierungsmission "Herausragendes" geleistet.

Mehr Akzeptanz der Bevölkerung für die Bundeswehr

Für die Zukunft wünscht sich die Wehrbeauftragte mehr Akzeptanz der Bevölkerung für die Bundeswehr. "Unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen fortwährend ausreichend Anerkennung und auch eine ausreichende Würdigung." Bezogen auf den Afghanistan-Einsatz sei das in der Vergangenheit nicht ausreichend der Fall gewesen, so Högl weiter.

Kanzlerin dankt der Bundeswehr für Luftbrücke aus Kabul

Unter dramatischen Umständen hatte die Bundeswehr schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan ausgeflogen - zum Dank haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) die beteiligten Soldaten und Soldatinnen am Mittwoch besucht. Sie nahmen an einem Rückkehrerappell beim Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf in Niedersachsen teil.

Mit ernster Miene schritt die scheidende Kanzlerin bei einem ihrer absehbar letzten Truppenbesuche die Front der Soldaten ab. Gemeinsam mit der Verteidigungsministerin zeichnete sie besonders verdiente Teilnehmer der Evakuierungsmission vom August aus.

Mit einer rasch eingerichteten Luftbrücke hatte die Bundeswehr in elf Tagen mehr als 5.300 Deutsche, andere Ausländer und afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Sie wurden vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht, die binnen weniger Wochen wieder die Kontrolle in dem asiatischen Land übernommen hatten.