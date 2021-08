Wegen Unwetter: Großkonzert in New York abgebrochen

Wegen schlechten Wetters durch Hurrikan "Henri" ist ein Konzert mit vielen Prominenten im Central Park in New York abgebrochen worden. Zehntausende Konzertbesucher wurden bei einem Auftritt von Barry Manilow am Samstag (Ortszeit) von der Polizei aufgefordert, den Park ruhig zu verlassen. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio teilte per Twitter mit, "während es enttäuschend ist, dass das Konzert heute Abend frühzeitig enden musste, musste die Sicherheit aller Anwesenden an erster Stelle stehen".