Wegen Pizzabestellung: Mann aus Bayern blockiert ICE-Weiterfahrt

Weil er Pizza für sich und seine Begleiter an den Bahnhof bestellt hatte, blockierte ein 23-Jähriger in Fulda die Weiterfahrt eines ICEs. Am Ende kamen zwar die Pizzen, mitfahren durften die fünf Männer aber nicht mehr.