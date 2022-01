Wegen Mordes verurteilter US-Millionär Durst ist tot

Der verurteilte Mörder Robert Durst ist nach Angaben seines Anwalts tot. Der US-Millionär starb demnach am Montag im Alter von 78 Jahren in Kalifornien. Durst habe sich im Gewahrsam der Justiz befunden und sei an natürlichen Ursachen gestorben.

Lebenslange Haft wegen Mord an Freundin

Durst war im September schuldig gesprochen worden, seine beste Freundin Susan Berman im Jahr 2000 in deren Zuhause in Los Angeles aus nächster Nähe erschossen zu haben. Im Oktober wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Zwei Tage später wurde er mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus gebracht, wie sein damaliger Anwalt Dick DeGuerin sagte.

Ehefrau spurlos Verschwunden

Laut Staatsanwaltschaft wollte der Millionär mit der Tötung Bermans verhindern, dass diese ihn in wiederaufgenommenen Ermittlungen zum Verschwinden seiner Frau Kathie 1982 belastet. Kathie Durst war 29 und Medizinstudentin, als sie verschwand. Ihre Leiche wurde nie gefunden. 2017 wurde sie auf Antrag ihrer Familie rechtlich für tot erklärt. Berman habe ihm für den Zeitpunkt von Kathie Dursts Verschwinden ein falsches Alibi gegeben, erklärte die Anklage.

Freispruch wegen angeblichem Mord an Freund

Robert Durst galt im Fall der Verschwundenen lange als Verdächtiger. Im November wurde er nun wegen Mordes an Kathie angeklagt. Vom Vorwurf des Mordes an einem Freund 2001 in Texas war Durst freigesprochen worden. Durst sagte aus, er habe in Notwehr gehandelt. Der 71-jährige Morris Black sei bei einem Kampf um Dursts Schusswaffe getötet worden. Durst soll den Leichnam verstümmelt und ins Meer geworfen haben.