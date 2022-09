Wegen Korruption und Co.: EU will Ungarn Milliarden streichen

Europäische Institutionen gehen momentan massiv gegen Ungarn vor. Unter der Woche hat das EU-Parlament in Straßburg dem Land abgesprochen, noch eine echte Demokratie zu sein. "Unter Sachverständigen" herrsche zunehmend Einigkeit darüber, "dass Ungarn keine Demokratie mehr ist", hieß es in einer am Donnerstag von der Volksvertretung verabschiedeten Entschließung.

Milliarden-Verlust? Ungarn kann kein Veto einlegen

Nun folgt der nächste Schritt: Wegen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat in Ungarn hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dem Land Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen. Das teilte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Sonntag in Brüssel mit. Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission diesen Schritt aufgrund von Mängeln im Rechtsstaat eines EU-Landes vorschlägt.

Hahn zufolge ist das Geld aus dem EU-Haushalt nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt. Um dem Land tatsächlich Geld aus dem EU-Haushalt zu kürzen, müssten dem Vorschlag nun mindestens 15 Länder mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung zustimmen. Ungarn könnte die Maßnahme also nicht per Veto verhindern.

Auch Polen sieht sich im Fokus

Eingeleitet hatte die Behörde von Ursula von der Leyen das Verfahren nach dem sogenannten EU-Rechtsstaatsmechanismus bereits im April. Dieser ist seit Anfang 2021 in Kraft und soll dafür sorgen, dass Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien wie die Gewaltenteilung nicht mehr ungestraft bleiben. Entscheidend dabei ist, dass durch die Defizite ein Missbrauch von EU-Geldern droht.

Weil Polen und Ungarn sich besonders im Fokus des Instruments sehen, hatten beide vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt. Dieser wies die Klagen im Februar jedoch ab. Beide Staaten bekommen jährlich Milliarden aus dem Gemeinschaftsbudget.

Corona-Hilfen werden schon zurückgehalten

Ungarn hatte gegenüber der EU-Kommission zuletzt etwas Kompromissbereitschaft gezeigt, räumte die Bedenken der Behörde aber nicht aus. Deshalb leitete sie nun den nächsten Schritt in dem Rechtsstaatverfahren ein. Zudem blockiert die Behörde derzeit mehrere Milliarden Euro an Corona-Hilfen für Ungarn. Es ist das einzige Land, das sich bislang nicht mit der EU-Kommission auf einen Plan für die Verwendung des Geldes einigen konnte.

Straßburg kritisiert Brüssel

Aber kommen diese Schritte rechtzeitig? Ungarn sei unter Regierungschef Viktor Orban "zu einem hybriden System der Wahlautokratie geworden", hieß es unter der Woche vom EU-Parlament. Es gab Brüssel eine Mitverantwortung für die Entwicklung. In einem nicht bindenden Parlamentstext, den die Abgeordneten in Straßburg mehrheitlich billigten, heißt es, "dass das Fehlen entschlossener Maßnahmen der EU zu einem Zerfall der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn beigetragen hat".

Bereits seit Monaten fordern die Europaabgeordneten die EU-Kommission dazu auf, etwas gegen Rechtsstaatsverstöße in Ungarn zu tun und dem Land EU-Gelder zu kürzen. Es gibt insbesondere Bedenken über Ungarns Verfassungs- und Wahlsystem, die richterliche Unabhängigkeit, mögliche Korruption, Unregelmäßigkeiten bei der öffentlichen Auftragsvergabe, LGBTQ-Rechte, Pressefreiheit, akademische- und religiöse Freiheiten. Auch war Präsident Orban immer wieder zuletzt mit seinem pro-russischen Kurs aufgefallen. So hatte er im Juni Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill I. verhindert.

Orban ist gelangweilt

Auch die jüngsten Drohungen auf europäischer Ebene scheinen Orban nicht weiter zu stören. "Ich finde es witzig", sagte er unter der Woche in der serbischen Hauptstadt Belgrad, wo er von seinem engen Verbündeten, dem populistischen serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, die höchste Auszeichnung des Landes erhielt. "Der einzige Grund, warum wir nicht darüber lachen, ist, weil es uns langweilt. Es ist ein langweiliger Witz. Es ist das dritte oder vierte Mal, dass sie im Europäischen Parlament eine Resolution verabschiedet haben, die Ungarn verurteilt", so Ungarns Präsident.

Quellen: dpa und AFP