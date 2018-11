Wegen Gibraltar: Spanien droht mit Blockade des Brexit-Vertrags

Gibraltar ist britisches Überseegebiet, liegt aber an der Südküste Spaniens. Im Jahr 1713 - also vor mehr als 300 Jahren - wurde das Gebiet an Großbritannien abgetreten. Doch Spanien erhebt seit langem Ansprüche darauf. Gibraltar wird vom Vereinigten Königreich repräsentiert, es ist aber nicht sein Eigentum, sagte der spanische Ministerpräsident Sánchez. Deshalb könne Spanien nicht zulassen, dass das, was in Zukunft mit Gibraltar passieren wird, von Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union abhängt.

EU verweist auf Spaniens Mitspracherecht bei Gibraltar

Man sei sich in Brüssel der Sorgen der Spanier bewusst, sagte der Chefsprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Die Position der Europäischen Union im Fall Gibraltar sei klar und festgeschrieben: Nachdem das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen hat, soll keine Vereinbarung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich für Gibraltar gelten - ohne, dass es eine Vereinbarung zwischen Spanien und Großbritannien gibt.

Die EU und Großbritannien hatten sich vergangene Woche auf einen Entwurf des Brexit-Abkommens geeinigt. Darüber hinaus wird derzeit noch eine politische Erklärung über die künftigen Beziehungen ausgehandelt. Die Staats- und Regierungschefs sollen beiden Dokumenten bei einem Sonder-Gipfeltreffen am Sonntag in Brüssel zustimmen - und zwar einstimmig.

Spanien verlangt ausdrückliche Klarstellung seiner Ansprüche

Doch Sánchez droht mit Blockade. Er bemängelt die Formulierung in dem Text. In Artikel 184 werde nicht ausreichend deutlich gemacht, dass künftige Verhandlungen über die Beziehungen zwischen Brüssel und Großbritannien und Verhandlungen über den Status von Gibraltar getrennt werden müssten. Die direkten Verhandlungen zwischen Spanien und Großbritannien müssten ganz klar im Deal festgeschrieben werden.

Die spanische Regierung fordert also eine Änderung des Austrittsvertrags. Doch wird sich die EU-Kommission darauf einlassen? "Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der wir eng mit allen Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten", antwortete Junckers Sprecher ausweichend.

Die Verhandlungen über die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien laufen derzeit noch, sagte der Kommissionssprecher. Und so lange sie laufen, geben wir keine Kommentare ab. Brüssel sei mit der spanischen Regierung in Kontakt und arbeite an einer Lösung.

Für May und Juncker geht es zunächst um andere Fragen

Klar dagegen ist, dass die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochnachmittag nach Brüssel kommen wird, um sich mit Juncker zu treffen. Bei dem Gespräch soll es um die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen. Wichtig dabei ist vor allem ein Freihandelsabkommen - an dem beide Seiten Interesse haben.