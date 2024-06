Wegen Fußball-EM: Bundespolizei weitet Grenzkontrollen aus

Eigentlich sind Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums abgeschafft. Wer in den nächsten Wochen nach Deutschland einreist, sollte trotzdem seinen Pass parat legen. Denn seit heute gibt es nicht mehr nur die gegen illegale Migration eingerichteten stationären Kontrollen im Süden und Osten des Landes. Ab sofort kann die Bundespolizei Reisende auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten stoppen. Grund ist das Sicherheitskonzept für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.

Kontrollen auch an Airports und in Häfen

Dazu kommen mögliche Kontrollen im Flugverkehr und in Häfen des Schengenraums. "Damit wollen wir vor allem Gewalttäter früh erkennen und stoppen. Der Bundespolizei bin ich für den großen Kraftakt sehr dankbar. Unsere flexiblen und vorübergehenden Kontrollen werden dabei den Reiseverkehr und Pendlerinnen und Pendler so wenig wie möglich belasten", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Vorfeld der EM.

Reisende sollten Pässe mit sich führen

Die Maßnahmen gelten bis zum 19. Juli. Reisende sind aufgefordert, gültige Dokumente mitzuführen. Die Sicherheit habe "höchste Priorität", sagte Faeser, die unterschiedliche Bedrohungen während der EM sieht.

"Wir wappnen uns mit maximalem Einsatz der Sicherheitsbehörden gegenüber allen denkbaren Gefahren. Unser Fokus reicht von der Bedrohung durch islamistischen Terror, über Hooligans bis hin zu Cyberangriffen", sagte die SPD-Politikerin.

Bisherige Grenzkontrollen gegen unerlaubte Einreisen

An den Grenzen zu Ländern im Osten und Süden sind schon seit dem vergangenen Oktober Grenzkontrollen angeordnet, um gegen Schleuserkriminalität und Migration vorzugehen. Bis Mitte Dezember soll an den deutschen Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert werden. An der deutsch-österreichischen Grenze sind Kontrollen bis zunächst Mitte November möglich.