Wegen Fall Maddie: Belgien nimmt alte Mordermittlung wieder auf

Der verstümmelte Leichnam der 16-Jährigen Carola war im Juli 1996 in einem belgischen Küstenort gefunden worden. 2016 wurden die Untersuchungen zu dem Mord eingestellt, nun jedoch werden sie wieder aufgerollt, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Westflandern gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Carola Titze hatte mit ihren Eltern Urlaub an der belgischen Nordseeküste gemacht, ihre Leiche wurde nur 200 Meter von der Feriensiedlung entfernt entdeckt.

Nun soll offenbar geklärt werden, ob der im Fall des vor 13 Jahren im portugiesischen Ferienort Praia da Luz verschwundenen britischen Mädchens Madeleine McCann tatverdächtige 43-jährige Deutsche auch in dieses Verbrechen verwickelt sein könnte.

Keine Verbindung zu weiteren Altfällen

Auch die Entführung der fünfjährigen Inga aus Sachsen-Anhalt im Jahr 2015 rückt wieder in den Vordergrund. Bisher gebe es jedoch keine festen Anhaltspunkte dafür, dass der 43-Jährige etwas mit der Entführung der kleinen Inga zu tun haben könnte, sagte Staatsanwalt Thomas Kramer aus Stendal gegenüber dem BR: "Einen konkreten Verdacht gibt es nicht, wir haben keine heiße Spur." Der Tatverdächtige im Fall Maddie soll aus Bergtheim bei Würzburg kommen.

Auch im Fall eines damals sechsjährigen Jungen aus Elsdorf bei Köln, der 1996 ebenfalls in Portugal verschwunden war, sieht die Polizei keine Verbindung zum Fall Maddie. Der Vater hatte sich laut Polizei an das Bundeskriminalamt (BKA) gewandt. Das Kriminalkommissariat 11 habe jedoch "keine neuen Hinweise oder Ansätze" für das Verschwinden des Jungen gefunden, "so leid uns das tut", sagte eine Sprecherin.

Tatverdächtiger im Gefängnis verlegt

Der Mann wurde unterdessen in Kiel aus Sicherheitsgründen in einen anderen Trakt des Gefängnisses verlegt. Er dürfe auch nur einzeln und in Begleitung von Wachpersonal aus der Zelle, sagte Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) in Kiel im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. So wolle man verhindern, dass möglicherweise Mitgefangene den Häftling attackieren. Seitdem dieser als Hauptverdächtiger im Fall Maddie gelte, müsse mit Übergriffen gerechnet werden, sagte Claussen. Der Verdächtige sitzt zurzeit eine bereits 2011 vom Amtsgericht Niebüll verhängte Strafe von 21 Monaten wegen Drogenhandels ab.

Noch keine Vernehmung im Fall Maddie

Vor einer Woche hatten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend mitgeteilt, dass der Mann im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht steht. Seitdem sind hunderte Hinweise eingegangen, die nun überprüft werden. Die Entführung des Kindes erregte damals internationales Aufsehen, auch Maddies Eltern gerieten zeitweise unter Verdacht.

Der Mordverdächtige 43-Jährige ist bisher noch nicht zum Fall Maddie vernommen worden. "Dieser Zeitpunkt ist für uns noch nicht gekommen", sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur. Eine Vernehmung erfolge häufig erst zum Abschluss der Ermittlungen, um dem Beschuldigten auch konkrete Vorhalte zu den Ergebnissen machen zu können, sagte Wolters.

Verteidiger legen Mandat nieder

Die bisherigen Verteidiger des 43-Jährigen haben ihr Mandat nach wenigen Tagen wieder niedergelegt. Dies sei der zuständigen Ermittlungsbehörde angezeigt worden, teilten die Anwälte Jan-Christian Hochmann und David Volke mit. Eine Begründung für die Rückgabe des Mandats nannten die Juristen nicht. Sie waren nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche von dem Beschuldigten mit der Verteidigung beauftragt worden.

Der Mann wird nun von den Hamburger Anwalt Johann Schwenn und seinem Kieler Kollegen Friedrich Fülscher vertreten.