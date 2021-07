Quarantäne trotz Impfung: Reisefrust wegen Delta-Variante

Rein hypothetische Vorstellung: Eine Familie hat Anfang Juni vier Flüge nach Portugal gebucht. Zu dem Zeitpunkt war die Pandemie-Situation in fast ganz Europa recht entspannt - die Inzidenzen sanken. Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet. An der Algarve ist mit mehr als 260 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen die Inzidenz eine der höchsten in Europa. Dazu kommt noch, dass sich die hoch ansteckende Delta-Variante hier besonders stark verbreitet hat.

Drei Länder besonders stark von Delta betroffen

Die aktuellen Reisebeschränkungen sagen: Wer aus einem der drei Virusvariantengebiete – Portugal, Vereinigtes Königreich oder Russland – einreist, der muss zwei Wochen in Quarantäne. Ohne Ausnahme. Es gibt keine Möglichkeit, sich freizutesten und keine Erleichterungen für Geimpfte. Auch wer von einer Corona-Erkrankung genesen ist, kommt nicht um die Quarantäne herum. Das erzeugt Frust bei vielen, gerade weil sie Dank Impfung und digitalem Impfpass auf einen Traum-Reise-Sommer gehofft hatten. Wieder nichts.

Storno nur unter speziellen Bedingungen

Besonders ärgerlich für die hypothetische Urlaubsfamilie: Die vier Flüge nach Portugal kann man nicht einfach zurückgeben. Die Lufthansa vertritt die Auffassung, dass der Flug stattfinde und es jedem freigestellt sei, sich ins Flugzeug zu setzen. Eine erneute Verschärfung der Corona-Situation sei persönliches Risiko, ebenso eine mögliche an den Urlaub anschließende Quarantäne. Dafür könne die Lufthansa nicht aufkommen, heißt es sinngemäß.

Allerdings habe die Airline seit vergangenem August die kostenfreie Umbuchung für alle Flüge eingeführt. Auch mehrfaches Umbuchen sei möglich. Nur wichtig: Die Umbuchung muss vor dem ursprünglich geplanten Reisedatum erfolgen. Besser haben es Pauschalreisende: Sie können ihre Reisen meist problemlos stornieren und bekommen ihr Geld zurück.

Wenig Vorteile, weniger Impfmotivation

Martin Hagen, Fraktionschef der FDP im bayerischen Landtag, hat wenig Verständnis für die verschärften Reiseregeln. Insbesondere die faktische Gleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften sieht er kritisch.

"Wenn die Bundesregierung jetzt auch doppelt geimpfte Reiserückkehrer in Quarantäne schickt, torpediert sie damit die Impfbereitschaft. Sie torpediert vor allem auch ihre eigene Impfkampagne. Wir haben den Leuten erzählt, Impfen ist der Weg zurück zur Freiheit. Wenn das jetzt nicht mehr gilt, wird die Impfbereitschaft rapide zurückgehen."

Infektiologe: Regelung kompliziert, aber nicht sinnlos

Christoph Spinner, Oberarzt und Pandemie-Beauftragter am Münchner Klinikum rechts der Isar, hat sich die neuen Maßnahmen der Bundesregierung angesehen. Er vermutet, dass es dabei nicht um die Virus-Variante allein geht. Das Vereinigte Königreich, Portugal und Russland leiden nicht nur unter der Mutante, sondern haben gleichzeitig deutlich höhere Inzidenzwerte als die meisten anderen Länder Europas. Etwa liegt die Inzidenz in Teilen Schottlands bei mehr als 570.

"Es ist die Kombination aus der ansteckenderen Delta-Variante und einem hohen Inzidenzwert. Es geht also nicht nur darum, die Verbreitung der Delta-Variante zu verhindern, sondern auch insgesamt weniger Viren einzuschleppen. Die Gefahr, dass Reiserückkehrer aus Hochinzidenzgebieten andere anstecken, ist eindeutig da. Das könnte unsere aktuell niedrige Inzidenz gefährden."