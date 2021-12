Weltweit über 7.000 Flugausfälle wegen Corona über Weihnachten

Über die Feiertage sind weltweit mehr als 7.000 Flüge ausgefallen oder abgesagt worden. Allein am Sonntag wurden mehr als 2.000 Flüge gestrichen, davon mehr als 570 mit Ziel oder Start in den USA. Das geht aus den Daten der Website flightaware.com hervor. Außerdem gab es mehr als 4.000 Verspätungen.

Flugausfälle wegen Krankheit und Unwetterwarnungen

Die Fluggesellschaften erklären die vielen Ausfälle vor allem mit einem außergewöhnlich hohen Krankenstand durch das Coronavirus. Zudem seien viele Mitarbeiter in Quarantäne.

In den USA dürften aber auch aktuelle Unwetterwarnungen eine Rolle gespielt haben. So meldete der Nationale Wetterdienst der USA mehrere Unwetter. Während die Temperaturen in den östlichen US-Bundesstaaten ungewöhnlich hoch waren, gaben die Meteorologen für weite Teile des Westens Sturmwarnungen heraus. In den Bergen wird außerdem mit starkem Schneefall gerechnet.

Allein am Freitag gab es laut Angaben der Website rund 2.400 Annullierungen und 11.000 Verspätungen. Am Samstag wurden demnach über 2.800 Flüge gestrichen und mehr als 8.500 Verspätungen verzeichnet. Die Ausfälle betrafen unter anderem die Fluggesellschaften Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue und Alaska Airlines.

Chinesische und US-Airlines verzeichnen die meisten Ausfälle

Besonders viele Flüge mussten chinesische Fluggesellschaften canceln: China Eastern strich am Freitag und Samstag 1.000 Flüge. Das entspricht mehr als einem Fünftel des Flugplans der Airline. Air China setzte ebenfalls rund 20 Prozent seiner geplanten Abflüge in diesem Zeitraum aus.

Auch US-Fluggesellschaften mussten über Weihnachten viele Abstriche in ihrem Angebot machen. United Airlines musste laut Flightaware am Freitag und Samstag rund 450 Flüge stornieren – und damit etwa zehn Prozent seiner vorgesehenen Flüge. "Der landesweite Anstieg bei den Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Besatzungen und die Menschen, die unseren Betrieb aufrecht erhalten", erklärte die Airline.

Die US-Fluggesellschaft Delta traf der Personalmangel ebenfalls: Am Samstag wurden mindestens 300 Flüge und am Sonntag etwa 100 Flüge gestrichen. Man haben alles versucht, um die Flüge doch noch anbieten zu können, "einschließlich der Umleitung und des Austauschs von Flugzeugen und Besatzungen", erklärte Delta.

Weihnachten normalerweise eine der Hauptreisezeiten

Die Weihnachtszeit gilt üblicherweise als eine der Hauptreisezeiten: Der Verkehrsklub American Automobile Association schätzt. dass allein in den USA mehr als 109 Millionen Menschen zwischen dem 23. Dezember und dem 2. Januar verreisen wollten, also immerhin 34 Prozent mehr als im Vorjahr, als die Pandemie zahlreiche Menschen zwang, Weihnachten zu Hause zu feiern. Die meisten der heuer geplanten Reisen seien allerdings gebucht worden, bevor die Omikron-Variante des Coronavirus auf den Plan trat.

In Bayern hat der Flugverkehr am Münchner Flughafen am zweiten Weihnachtsfeiertag etwas zugelegt. Rund 620 Starts und Landungen seien geplant, so ein Sprecher am Sonntag. Am Vortag waren es nur rund 500 gewesen. Insgesamt werde wieder mehr geflogen als im Lockdown des Vorjahreszeitraums. "Aber natürlich sind wir noch weit weg von vor der Pandemie."

Zum Artikel: Weihnachtsreiseverkehr am Münchner Flughafen verläuft ruhig

Lage an bayerischen Flughäfen weniger dramatisch

Rund 10.000 Starts und Landungen zu weltweit 145 Zielen sind während der bayerischen Weihnachtsferien am Münchner Flughafen geplant – vor der Pandemie waren es in dieser Zeit rund 15.000. Im vergangenen Jahr hatte es allerdings in der gesamten Ferienzeit nur 2.300 Starts und Landungen geben.

Keine Behinderung des Flugverkehrs verursachen hingegen die Kontrollen von Impf- und Genesenen-Zertifikaten sowie von Testnachweisen. Die Abläufe hätten sich mittlerweile eingespielt, sagte ein Flughafensprecher. "Es läuft mittlerweile relativ gut, weil die Leute Bescheid wissen." Auch die Maskenpflicht am Airport und in den Flugzeugen werde eingehalten.

Die meisten Flüge würden laut Flughafen in den Weihnachtsferien nach Spanien gehen, gefolgt von Zielen in Italien und Frankreich. Dass Spanien seit Donnerstag von der Bundesregierung als Hochrisikogebiet eingestuft wird und Frankreich bereits seit 19. Dezember – tut dem keinen Abbruch.

Ruhiger Reiseverkehr auf Bayerns Straßen

Auf Bayerns Straßen blieb es am Vormittag weitgehend ruhig. Die Karte des beim Verkehrsministerium angesiedelten Verkehrslagedienstes zeigte zunächst auf allen Fernstraßen grün. Gegen Mittag bildeten sich kleinere Staus vor allem Richtung Süden, etwa auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg.

Der ADAC rechnete insgesamt um die Weihnachtsfeiertage mit mehr Verkehr und Staus auf den Autobahnen als an Weihnachten 2020 mit dem deutschlandweiten Teil-Lockdown. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei Geduld gefragt, da viele von Verwandten- und Familienbesuch zurückkehrten. Dennoch werde es auf den Straßen voraussichtlich nicht so eng wie in früheren Jahren, hatte der Autoclub vor den Feiertagen mitgeteilt.