Wegen Corona: Orthodoxe Christen feiern Ostern daheim

Orthodoxe Christen haben in Griechenland und auf Zypern wegen der Coronavirus-Pandemie die traditionelle Auferstehungsmesse um Mitternacht von ihren Balkonen aus gefeiert. Die Messen zum orthodoxen Osterfest fanden in der Nacht zum Sonntag in den Kirchen hinter verschlossenen Türen statt. Nur der Priester und ein paar Kirchendiener durften dabei sein. Das Fernsehen übertrug die Messen. Um Mitternacht läuteten die Glocken landesweit. Über Athen und anderen Städten stieg ein Feuerwerk auf, wie es die Tradition der orthodoxen Christen in diesen beiden Ländern ist.

Putin verzichtet auf Besuch der Erlöserkathedrale

Auch in anderen Ländern können orthodoxe Christen nur eingeschränkt feiern. Das russisch-orthodoxe Patriarchat rief die Gläubigen dazu auf, über das Osterfest daheim zu bleiben. In einem Videoclip wünschte der russische Präsident Wladimir Putin den Gläubigen an ihrem wichtigsten Feiertag Glück und Gesundheit. "Alles wird gut mit Gottes Hilfe", sagte er in einem Sessel vor einem Kamin sitzend.

Der 67-Jährige hatte in diesem Jahr in der Nacht nicht die Erlöserkathedrale in Moskau - der Hauptkirche des russisch-orthodoxen Christentums – besucht. In der größten europäischen Stadt gelten strenge Ausgangssperren wegen der Coronavirus-Pandemie. Nach Kremlangaben zündete Putin eine Kerze in einer Kapelle auf dem Gelände seiner Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo an.