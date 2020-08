Wegen Corona: Auch in Zukunft weniger Dienstreisen?

Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland will auch nach der Corona-Pandemie die Zahl ihrer Dienstreisen reduzieren. Das zeigt eine aktuelle Studie des Fraunhofer Instituts: Knapp 90 Prozent von 500 befragten deutschen Unternehmen wollen Dienstreisen kritischer hinterfragen.

Unternehmen könnten Milliarden sparen

Das Verzichten auf Dienstreisen ist dabei nicht nur gut für die Umwelt: Schon vor der Corona-Krise hat das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) vorgerechnet, wie viel Geld deutsche Unternehmen durch den Verzicht auf unnötige Dienstreisen sparen könnten. Ergebnis: Würden mehr Unternehmen Videokonferenzen einsetzen, um Dienstreisen zu ersetzen, könnte die deutsche Wirtschaft 8,3 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Außerdem würden die Unternehmen sehr viel Zeit sparen, weil Hin- und Rückreise zu Meetings wegfallen. Nicht einberechnet sind dabei allerdings die Kosten für die Anschaffung von Soft- und Hardware.

Manche Branchen sind Vorreiter

Laut dem Münchner ifo-Institut gehen Beschäftigte in Industriebetrieben bei Online-Meetings voran, gefolgt von Dienstleistern. Joachim Rosemeier vom schwäbischen Einkaufswagenhersteller Wanzl berät Supermarktketten beim Bau von neuen Filialen – neuerdings verstärkt online.

"Für mich war es vor der Corona-Krise schwer vorstellbar, dass ich einem Kunden eine Präsentation über den Monitor zeige – das habe ich jetzt gelernt: Das ist möglich und Kunden mögen das auch." Joachim Rosemeier, Vertriebsleiter beim Einkaufswagenhersteller Wanzl

Persönlicher Kontakt bleibt wichtig

Er will die positiven Erfahrungen in der Krise mit Online-Meetings mitnehmen und auch in Zukunft bestimmte Treffen in laufenden Projekten online abhalten, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Doch der Erstkontakt mit Kunden sollte laut Rosemeier weiterhin persönlich vor Ort stattfinden. Um Vertrauen zu schaffen und sich kennen zu lernen bleibt die Dienstreise für ihn zumindest vorerst unverzichtbar.