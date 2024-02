Wegen "Bereicherung": Datenschützer gehen gegen Schufa vor

Das Europäische Zentrum für digitale Rechte – auch bekannt als Noyb (None of your business) - hat rechtliche Schritte gegen die Wirtschaftsauskunftei Schufa eingeleitet, weil diese für bestimmte Bonitätsauskünfte Geld verlange.

Noyb: Menschen bezahlen Millionen für ihre eigenen Daten

In einer Beschwerde beim für die Schufa zuständigen Hessischen Datenschutzbeauftragten erhebt der Datenschutz-Verein, hinter dem der Aktivist Max Schrems steht, den Vorwurf, dass die Schufa entgegen den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) den Verbrauchern bei der kostenlosen Selbstauskunft bestimmte Daten vorenthalte.

Diese Daten würden von der Schufa erst über eine kostenpflichtige "Bonitätsauskunft" für knapp 30 Euro zur Verfügung gestellt, obwohl die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich einen gesetzlichen Anspruch auf eine vollständige Gratiskopie hätten.

Die Schufa "dürfte Millionen damit verdienen, Menschen in Deutschland ihre eigenen Daten zu verkaufen", erklärte der in Wien ansässige Verein. Mithilfe "manipulativer Designs" würden Menschen an der Bestellung einer kostenlosen Auskunft gehindert.

"Bereicherung" auf Kosten von Verbrauchern?

Die Schufa bewerbe auf ihrer Seite das Produkt "Bonitätsauskunft" für 29,95 Euro. Ein Hinweis auf eine kostenlose Auskunft laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) aber fehle, kritisierte Noyb. Die meisten Betroffenen dürften diese Datenkopie "gar nicht erst finden". Die Schufa versuche, den Verkauf von Bezahlprodukten zu forcieren, so die Schlussfolgerung.

Der Verein warf der Schufa vor, sich auf diese Weise "primär an Wohnungssuchenden bereichern" zu wollen, denn diese müssten in Deutschland häufig einen Bonitätsnachweis vorweisen, um einen Mietvertrag abschließen zu können. Die Schufa mache die kostenlose Selbstauskunft auch im Internet schwer auffindbar und werbe stattdessen für ihr kostenpflichtiges Produkt mit dem Versprechen eines "Vorteils am Wohnungsmarkt". Einen transparenten Hinweis auf die kostenlose Auskunft nach Artikel 15 DSGVO suche man vergeblich.

Vorwurf: Die Schufa hält bewusst Informationen zurück

Die Schufa verstoße somit "gleich mehrfach gegen europäisches Datenschutzrecht", kritisierte Noyb. Das Unternehmen treffe keinerlei Maßnahmen, um Betroffenen die Ausübung ihres gesetzlichen Auskunftsrechts zu erleichtern. Es halte "ganz bewusst" Informationen zurück, um ihr Bezahlprodukt verkaufen zu können: Die kostenlose Auskunft biete nur einen "Basisscore", während in der kostenpflichtigen Auskunft sechs verschiedene "Branchenscores" ausgewiesen seien – dabei verpflichte die DSGVO das Unternehmen zur vollständigen Herausgabe aller verarbeiteten Daten.

Die Datenschutz-Aktivisten stören sich zudem daran, dass die Schufa sich für die Ausstellung der kostenfreien DSGVO-Selbstauskunft deutlich mehr Zeit nehme als für die bezahlpflichtige "Bonitätsauskunft". Bei Testbestellungen sei die "Bonitätsauskunft" nach fünf Tagen im Briefkasten gewesen. Die kostenlose Selbstauskunft sei dagegen erst eine Woche später eingetroffen. Die DSGVO sehe aber eine "unverzügliche Auskunft" vor.

Die Schufa weist die Vorwürfe zurück

Die Schufa wies die Vorwürfe in Wiesbaden zurück. Es sei falsch, dass sie bestimmte Daten vorenthalte. Sie stelle in der Datenkopie gesetzlich geforderte Informationen kostenlos zur Verfügung und gehe sogar darüber hinaus. Die Bearbeitungsdauer für die Kopie liege im Durchschnitt bei nur vier bis sieben Tagen, während die gesetzliche Frist einen Monat betrage.

Vermieter dürften gar keine Datenkopie anfordern, so die Schufa. Mit dem kostenpflichtigen Bonitätscheck stelle das Unternehmen ein Dokument zur Verfügung, das den Anforderungen des Mietmarktes gerecht werde. Es weise keine Scores aus.

Der Bonitätscheck bestehe aus zwei Teilen – einer sei für Dritte wie etwa Vermieter gedacht, der andere nur für den Antragstellenden, wie eine Schufa-Sprecherin erläuterte. In diesem Teil stelle die Schufa "individuell" und "aktuell berechnete Scores" zur Bonität in verschiedenen Branchen wie etwa dem Handel oder bei Banken zur Verfügung. Diese Werte würden nicht gespeichert und dienten der "persönlichen Einschätzung".

Mieterbund: Mietinteressenten oft zur Auskunft genötigt

Der Deutsche Mieterbund wollte zu den konkreten Vorwürfen von Noyb gegen die Schufa nicht Stellung nehmen. Er verwies aber darauf, dass Vermieter nicht unbegrenzt Auskünfte verlangen dürften. Der Mieter sei "nur verpflichtet, wahrheitsgemäß auf solche Fragen zu antworten, die in direktem Zusammenhang mit dem Mietvertrag stehen." Erkundige sich der potenzielle Vermieter nach dem Nettoeinkommen oder dem Arbeitsverhältnis, solle der Mieter die Fragen wahrheitsgemäß beantworten.

Mietinteressenten würden aber insbesondere in großen und nachgefragten Städten geradezu genötigt, umfassende Auskunft über sich zu erteilen. "Um die Bonität des Mieters überprüfen zu können, verlangen Vermieter häufig die Vorlage einer Schufa-Auskunft, einer Selbstauskunft und einer Mietschuldenfreiheitsbescheinigung", sagte eine Sprecherin. Auch wenn der Vermieter darauf keinen Anspruch habe, hätten Mieter oft keine andere Wahl, als die Unterlagen vorzulegen.

Mit Informationen von AFP und DPA