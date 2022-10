Weg von Gas, Öl, Kohle: Der Ukrainekrieg und die Energiewende

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beeinflusst wohl auch die Energiewende: Die Internationale Energieagentur (IEA) sagt in ihrem jährlichen Energieausblick voraus, dass der Rückgang russischer Exporte zu einem schnelleren Umstieg auf nachhaltige Energiequellen führen könnte.

Weltweite Investitionen in grüne Energie

Der Rückgang russischer Lieferungen sei laut der IEA zwar ein Schlag für die Wirtschaft, könne im besten Fall aber zu einem Anstieg der Anlagen in nachhaltige Energien führen. Bis 2030 dürften sich die weltweiten Investitionen in grüne Energien demnach mit mehr als zwei Billionen Dollar pro Jahr in etwa verdoppeln. Der Anteil fossiler Energien soll sich bis Mitte des Jahrhunderts von derzeit 80 auf etwa 60 Prozent reduzieren.

"Die Energiewelt verschiebt sich dramatisch vor unseren Augen. Die Reaktionen der Regierungen auf der ganzen Welt versprechen, dies zu einem historischen und endgültigen Wendepunkt hin zu einem saubereren, erschwinglicheren und sichereren Energiesystem zu machen" IEA-Chef Fatih Birol.

IAEA: Höhepunkt des Verbrauchs fossiler Energien 2025

In ihren Prognosen sieht die Energieagentur den Verbrauch fossiler Energien auf einen Spitzenwert zusteuern. 2025 sollen die weltweiten Emissionen der Brennstoffe demnach ihren Höhepunkt erreichen. Nach Ansicht der Expertinnen und Experten führten die bereits beschlossenen Maßnahmen mittelfristig zu einem Rückgang des Verbrauchs von Öl, Kohle und Gas.

Trotz des prognostizierten Umstiegs auf grüne Energien, kommt die IEA in ihrem Energie-Ausblick auch zu dem Schluss, dass die globale Durchschnittstemperatur um 2,5 Grad steigen wird - und damit um ein Grad mehr als von der Pariser Weltklimakonferenz als Ziel ausgegeben.

Klimawandel zeigt schon heute Auswirkungen auf die Gesundheit

Dass der Klimawandel bereits jetzt Auswirkungen auf die Gesundheit der europäischen Bevölkerung hat, zeigt der unlängst veröffentlichte "Lancet Countdown in Europe report". Der Bericht wurde von 44 europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerin in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht.

Schon heute habe der Klimawandel Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Diese könnten sich in Infektionskrankheiten, Luftverschmutzung oder Erkrankungen am Herzen äußern. Auch das Risiko für ansteckende Krankheiten steige mit einem wärmeren Klima an.

Hohe Kosten durch die Klimakrise

Der Bericht zeigt außerdem die Kosten, die durch die Klimakrise bisher verursacht wurden. Insgesamt 48.000 Millionen Euro Verluste seien in der EU im vergangenen Jahr durch Klimaereignisse zustande gekommen. Auch die Subvention fossiler Brennstoffe macht einen großen Kostenfaktor aus. 15 EU-Staaten subventionierten die Energieträger jährlich mit Milliarden, heißt es im Bericht. Kohle sei auch heute noch ein wichtiger Baustein in der europäischen Energie-Landschaft. Die derzeitigen Bemühungen reichten demnach nicht aus, um im Jahr 2050 wie angestrebt bei der Netto-Null anzukommen.

Mit Informationen von AFP