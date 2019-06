Weg frei zum besseren Arbeitsmarktzugang für Nicht-EU-Bürger

Deutschland fehlen jetzt schon Fachkräfte, und zwar nicht nur Akademiker, sondern auch die mit einer beruflichen Bildung. Und: Die Lücke wird noch wachsen. Darauf weist seit einiger Zeit nun schon die Wirtschaft in Bayern hin.

350.000 unbesetzte Stellen drohen in Bayern 2019

Laut einer von der bayerischen Wirtschaft in Auftrag gegebenen Studie werden im Freistaat etwa 350.000 Stellen nicht besetzt werden können, weil es nicht genügend Kräfte gibt. Der Bedarf sollte erst einmal auf dem heimischen Arbeitsmarkt gedeckt werden: mehr Qualifikation von Arbeitslosen, weniger Teilzeit, bessere Chancen für Mütter und ältere Beschäftigte.

DGB und bayerische Wirtschaft begrüßen das Gesetz in voraus - aber nicht ganz ohne Kritik

Das aber würde nicht reichen. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft begrüßt deshalb das Gesetz aus Berlin. Schon im Entwurf hatte dem Verband gefallen, dass auf Qualifikation und Sprache Wert gelegt wird.

Die Gewerkschaften sprechen sich seit Jahren dafür aus, dass Deutschland sich als Einwanderungsland bekennt. Das jetzt vorgelegte Gesetzespaket aber kritisiert der DGB an einigen Stellen. Ein Betroffener gerate in Abhängigkeit, weil er an eine konkrete Stelle gebunden ist. Das öffne Tür und Tor für kriminelle Praktiken wie Lohn- und Sozialdumping. Und der DGB vermisst die auch von Betrieben geforderte Sicherheit, dass eine Ausbildung nicht durch eine Abschiebung beendet werden kann.

Was ermöglicht das Einwanderungsgesetz?

Das erste Einwanderungsgesetz in der Geschichte der Bundesrepublik soll Fachkräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Dieses soll die Zuwanderung für nicht studierte Fachleute aus Staaten außerhalb der EU erleichtern, da innerhalb der EU Arbeitskräfte schon volle Freizügigkeit genießen. Erstmals dürfen auch beruflich qualifizierte Fachkräfte für bis zu sechs Monate ohne konkretes Jobangebot zur Arbeitssuche kommen. Für Akademiker gibt es diese Möglichkeit bereits. Mit einem zweiten Gesetzentwurf wird eine sogenannte Beschäftigungsduldung für abgelehnte Asylbewerber in Ausbildung und Arbeit eingeführt, die seit mindestens 18 Monaten einen sozialabgabenpflichtigen Arbeitsplatz haben. Ihnen droht dann für 30 Monate keine Abschiebung mehr.