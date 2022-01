Wechsel an Unions-Fraktionsspitze: "Einzig richtige Schritt"

Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus, macht seinen Platz für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz frei. In der Bayern 2-radioWelt sagte Ursula Münch: "Meines Erachtens war das tatsächlich notwendig und das war der einzig richtige Schritt."

Weichenstellung für die Kanzlerkandidatur

Zur Begründung sagte die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing: "Es ist insofern auch kein zu großes Machtgelüst, weil Friedrich Merz wäre ansonsten von vornherein eigentlich eingeschränkt und beschränkt gewesen."

"In Zukunft weiß man also, das ist derjenige, der die Opposition, der die Union, nach außen vertritt." Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin

Die Expertin sieht darin auch eine wichtige Weichenstellung für die Kanzlerkandidatur der Union: "Im Grunde macht Merz damit sichtbar, er möchte nicht nur der Übergangsparteivorsitzende sein. Er beansprucht im Grunde jetzt schon, dass er tatsächlich dann voraussichtlich auch der nächste Kanzlerkandidat sein möchte. Das ist natürlich auch ein Signal nach Bayern zur CSU."

Brinkhaus' Rückzug zeugt von Größe

Mit Blick auf den Rückzug des bisherigen Fraktionschefs sagte Münch: "Das zeugt von Größe von Brinkhaus." Denn für sie ist klar: "Es ist eigentlich gegen seine Karriereplanung, aber auch gegen seine Überzeugung, wie man die Union führen sollte. Brinkhaus hat sicherlich dafür plädiert, im Grunde zweigleisig zu fahren: Einer macht den Parteivorsitz, der andere den Fraktionsvorsitz."

Am gestrigen Abend, dem 27. Januar, war bekannt geworden, dass der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Brinkhaus, zugunsten des designierten CDU-Chefs Friedrich Merz auf eine erneute Kandidatur für die Fraktionsspitze verzichtet. Als Termin für die Wahl schlägt Brinkhaus in einem Schreiben an die Unions-Abgeordneten den 15. Februar vor.